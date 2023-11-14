THY 355 uçak alıyor

Türk Hava Yolları (THY), Airbus firması ile 2026-2036 yılları arasında teslim edilmek üzere 240'ı kesin, 115'i opsiyon toplamda 355 uçağın satın alınmasına ilişkin görüşüldüğünü duyurdu. THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda bir süredir uçak ve motor üreticileri ile görüşmeler yapmaktadır” ifadesi yer aldı.

AİRBUS CEPHESİ PRENSİP ANLAŞMASINI DUYURDU

Açıklamada ayrıca, satın almayla ilgili yönetim kurulu onayı alındıktan sonra, gerekli bildirimin kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

Öte yandan Airbus cephesi, ‘büyük çaplı ticari uçak siparişi’ için prensipte anlaşmaya vardığını açıkladı. Airbus sözcüsü, anlaşmanın onaylanmakta olduğunu ve önümüzdeki günlerde duyurulacağını söyledi. Halihazırda filosunda 435 uçak bulunan THY’nin söz konusu satın alımla uçak sayısı 790’a ulaşacak. Söz konusu anlaşmanın imzalanması halinde THY’nin tek kalemdeki en büyük satın alma anlaşması yapılmış olacak. Söz konusu uçaklar filoya eklendiğinde dünyanın en çok noktasına uçan THY'nin uçuş ağı daha da genişleyecek.

PAKETTE HANGİ MODELLER VAR?

* 250 adet A321 NEO

* 75 adet A350-900

* 15 adet A350-1000

* 5 adet A350F kargo

* 10 adet A350-900

SunExpress 90 adet Boeing sipariş etti

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, filosunu genişletmek için Boeing’e 90 adet uçak siparişi verdi. SunExpress, 2023 Dubai Airshow’da duyurduğu 90 adede kadar Boeing siparişiyle önümüzdeki on yıl içinde filosunu iki katından fazla büyütecek. Anlaşma, 28 adet Boeing 737-8 ile 17 adet 737-10 model uçağı ve 45 adede kadar 737 MAX uçağı satın alım olanağını kapsıyor. SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “SunExpress olarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Yakıt verimliliği yüksek ve çevresel açıdan sürdürülebilir uçak filomuzla ağımızı genişletirken, Türkiye’nin turizm elçisi olarak katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.







