Ramazan Çindeki 13 asırlık Ulu Cami
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Çin’deki 13 asırlık Ulu Cami

Çin’in tarihi İpek Yolu’nun başlangıç şehri Şian’da bulunan Şian Ulu Cami, 13 yüzyıldır İslam’a ve Müslümanlara hizmet ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinli Müslümanlar namaz vakitleri haricindeki zamanlarını da caminin büyük avlusunda geçiriyor.
Çinli Müslümanlar namaz vakitleri haricindeki zamanlarını da caminin büyük avlusunda geçiriyor.

Ülkenin orta kesimindeki Şanşi eyaletine bağlı Şian kentinde MS 742’de Tang hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Çince adı “Şian Huaciaoşiang Çingcın Dası” olarak kayıtlara geçen cami, Müslümanların ve İslam’ın temsil edildiği yer olarak biliniyor.

KÜLLİYE GÖREVİ YAPIYOR

Kent merkezinde bulunan ve 13 bin dönümden büyük bir alan üstünde kurulan Şian Ulu Cami, hem İslami hem de Çin mimari tarzını yansıtıyor. İçinde dershane ve yemekhane gibi alanların da bulunduğu cami, külliye olarak hizmet veriyor.

DIŞARIYA EZAN OKUNUYOR

Geçen 13 yüzyıl boyunca 5 Çin hanedanlığına şahitlik eden cami, her dönemde tadilat ve genişletme çalışmaları gördü. Şian Ulu Camide Çin’deki diğer camilerin aksine cami dışından duyulacak şekilde ezan okunuyor ve ezan kent merkezinde yankılanıyor. Müslümanların ev ve iş yerlerinin yoğunluk kazandığı Huimincie (Hui Müslümanları) caddesinde bulunan cami, kenti gezmeye gelen turistlerin de dikkatini çekiyor. Camide görevli 7 imam bulunuyor.

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