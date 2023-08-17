Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Muharrem ayını idrak eden İslam alemi, Safer ayını idrak edecek. Safer olarak bilinen bu ay, Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilecek. Aşure günü ve muharrem ayından sonra gelen Safer ayı 2023 önemini belirten resimli mesajlar içeriğimizde.

SAFER AYI MESAJLARI 2023

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. Hz. Muhammed (S.A.V)

Sana gelen her iyilik Allah'tandır… Kötülük ise nefsindendir.

Allah Rasûlü –sallallahu ve sellem- şöyle buyurdu:«Allah, kim için hayır dilerse ona musibet verir.»

Ebu Zerr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelip şöyle dedim;

Kuşkusuz ki, ben siz Ehl-i Beyti seviyorum!

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bana şöyle buyurdu:

“Allah için mi seviyorsun!?”

Ebu Zerr (Radiyallahu Anh)’da şöyle dedi:

Allah için seviyorum! Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“O halde fakirlik için hazırlan! Kuşkusuz ki, bizi sevenlere fakirlik, tepenin üstünden aşağı doğru inen selden daha hızlı bir şekilde gelir!”

SAFER AYI 2023 NE ZAMAN?

Safer ayı bu yıl 17 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak, 15 Eylül'de sona erecek. Safer, ayı hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur.







