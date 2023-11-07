Trendyol Süper Lig 4. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde İstanbulspor’u konuk ediyor.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 4. hafta erteleme maçında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Yoğun yağış sebebiyle ertelenen maç bu hafta oynanacak. Ligde ilk galibiyetini alan Samsunspor, Marcus Gisdol önderliğinde 2. galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor. İstanbulspor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
28 Soner Gönül
37 Lubo Satka
6 Youssef Ait Bennasser
11 Emre Kılınç
13 Flavien Tait
21 Carlo Holse
23 Muhammed Gümüşkaya
24 Mickael Tirpan
27 Gaetan Laura
İSTANBULSPOR
1 David Jensen
4 Mehmet Yeşil
21 Demeaco Duhaney
23 Okan Erdogan
66 Ali Yaşar
88 Djakaridja Traore
10 Eduard Rroca
18 Alassane Ndao
24 Muammer Sarıkaya
34 Florian Loshaj
99 Jackson