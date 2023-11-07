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Samsunspor, Süper Lig 4. hafta erteleme maçında İstanbulspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig 4. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde İstanbulspor’u konuk edecek. Ligin 4. haftasında Samsun’da yaşanan yoğun yağış sebebiyle ertelenen maç bu hafta oynanacak. Ligde 11. haftada Hatayspor’u yenerek ilk galibiyetini alan Samsunspor evinde İstanbulspor’u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde 5 puanla son sırada yer alan İstanbulspor ise zorlu deplasmana mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:49 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 4. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde İstanbulspor’u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig 4. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde İstanbulspor’u konuk ediyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 4. hafta erteleme maçında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Yoğun yağış sebebiyle ertelenen maç bu hafta oynanacak. Ligde ilk galibiyetini alan Samsunspor, Marcus Gisdol önderliğinde 2. galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor. İstanbulspor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - İstanbulspor 4. hafta eleme maçı
8 Ekim Perşembe günü saat 20.00
’de başlayacak. Karşılaşma
beIN Sports
ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

6 Youssef Ait Bennasser

11 Emre Kılınç

13 Flavien Tait

21 Carlo Holse

23 Muhammed Gümüşkaya

24 Mickael Tirpan

27 Gaetan Laura

İSTANBULSPOR

1 David Jensen

4 Mehmet Yeşil

21 Demeaco Duhaney

23 Okan Erdogan

66 Ali Yaşar

88 Djakaridja Traore

10 Eduard Rroca

18 Alassane Ndao

24 Muammer Sarıkaya

34 Florian Loshaj

99 Jackson

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Samsunspor
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
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