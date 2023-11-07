Trendyol Süper Lig 11. haftasında Yılport Samsunspor evinde Hatayspor’u konuk etti. Samsunspor evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Goller dakika 36’ Didier Lamkel, 77’ Ercan Kara (pen.) ve 90+8' Kingsley Schindler'den geldi. Samsunspor bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 5 puanla 19. sırada yer aldı. Hatayspor ise 14 puanla 8. sırada yer aldı. Samsunspor - Hatayspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.