2021 Şartlı Eğitim Yardımı Ne Kadar? Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Şartları ve Sorgulama İşlemi

Şartlı eğitim yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir. Peki, 2021 şartlı eğitim yardımı ne kadar? İşte şartlı eğitim yardımı başvuru ve sorgulama detayları...

2021 Şartlı Eğitim Yardımı Ne Kadar?

2021 şartlı eğitim tutarı çocuğun eğitim seviyesine ve cinsiyetine göre değişir. Şartlı eğitim miktarı ilkokula giden erkekler için aylık 35 TL, kızlar için aylık 40TL ‘dir. 2021 şartlı eğitim ödemesi liseye giden erkekler için aylık 50TL ve ortaokula giden kızlara yönelik aylık 60TL olarak belirlenmiştir. Şartlı eğitim yardımı toplu olmak üzere bir ay içinde verilmektedir. Yardım ücretinin verildiği aylar Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Kasım ve Eylül aylarıdır. Bu aylar baz alınarak ayın 24-28’i arasında ödeme işlemi yapılır. Ödeme sırası ve TC kimlik numarasındaki hanelerin son rakamlarına göre şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır.

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2021 Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Nasıl Yapılır?

2021 şartlı eğitim yardımı başvurusu işlemi için SYDV’ye şahsen gidip müracaat etmelisiniz. Şartlı eğitim yardımı için anne ya da çocuğun bakımını üstlenen kişi gerekli belgeleri doldurarak, yaşadığı ilçenin sosyal yardımlaşma derneği vakfına başvuru yapmalıdır. Vakıf kendisine sunulan belgeleri değerlendirdikten sonra 2021şartlı eğitim başvuru sonucunu aileye ivedilikle bildirecektir.

2021 Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekir?

2021 şartlı eğitim yardımı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

Hane başvuru kayıt formu

Çocuğun eğitim aldığı okuldan temin edilen öğrenci belgesi formu

Ailenin muhtaçlığını gösterir belge

Şartlı eğitim ve sağlık yardımı takip formu beyanı

Ailenin şartlı eğitim gelir ihtiyacını doğrulayan belgeyi Sosyal Yardımlaşma Derneği Vakfından elde edebilirsiniz. Gelir testi, gerekli analizler sonucunda gerekli görülen zor durumda bulanan aileler için verilir. Gelir belgesi yaptırarak, yardıma muhtaç belgesi almanız halinde şartlı eğitim yardım parası alabilir, eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz.

Sizden istenen belge ve başvuru işlem beyanları vakıf tarafından karşılanır. Başvuru sırasında sizden isteten bütün bilgileri doldurarak, başvuru işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Başvuru esnasında özellikle kimlik ve iletişim bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir.

Öğrenci kimliği bakımından çocuğun hangi kulda okuduğu, sınıf bilgileri açık bir şekilde yazılıp teyit edilmelidir. Kimlik bilgisi ve iletim formu belgesini okul yönetiminden istifade edebilirsiniz. Dilerseniz online hizmet veren elektronik okul sistemini kullanarak, sizden istenen belgeleri okula götürerek net okunaklı bir imza ile işlemleri onaylamayı unutmamalısınız.

2021 Şartlı Eğitim Yardımı Sorgulama İşlemi Hangi Yöntemlerle Yapılır?

2021 şartlı eğitim yardımı sorgulama işlemi Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile şahsen, telefonla sorgulama ve internet üzerinden şartlı eğitim yardımı başvurusu sorgulaması ile yapılmaktadır.

Şartlı eğitim yardımı ödemleri işlemi PTT yolu ile yapılmaktadır. Şartlı eğitim alamaya hak kazandığınızı düşünüyorsanız kimlik belgelerinizle birlikte PTT şubesine başvuru yapabilir, Ziraat bankası bilgilerinizi vererek yardım ödeneğini hesabınıza aktarabilirsiniz. Başvuru sürecinde size yardımcı olan Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkilileriyle irtibata geçebilir, günün her saati iletişim kurabilirsiniz. 2021 şartlı eğitim yardım parası uygulaması sürecinde gerekli olan bilgi işlem, kayıt ve ödemeler hususunda vakıftan bilgi edinerek doğudan işlem kaydınızı aktif hale getirebilirsiniz.

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2021 Şartlı Eğitim Yardımı Kimlere Verilir?

2021 şartlı eğitim yardımının verildiği kişiler: