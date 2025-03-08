Sitelerdeki fahiş aidat ücretleri ile yönetimlerin belirsiz harcamaları tepki çekmeye devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yeni adım geldi. Yeni mevzuatta artık site yönetimlerinin harcamaları denetlenecek. İşte detaylar..

Site yönetimleri için yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirayla yarışan fahiş aidat ve yönetimleriyle gündeme gelen sitelerde yeni dönem için ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı. Düzenlemeyle site yönetimlerinde yalnızca Bakanlıkça sınıflandırılan ve yetkilendirilen şirketler görev alabilecek. Site harcamaları da Bakanlıkça yetkilendirilecek denetim şirketlerince denetlenecek.

Yetki belgesi zorunlu

Bakanlığın hazırladığı, “Kat Mülkiyeti Kanunu”ndaki “Tesis Yönetim Hizmetleri” ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi. Yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek. Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak. Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecekler ve yapılması gerekenler konusunda bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracaklar. Gereken tedbirler alınmazsa ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunacaklar.

Harcamaya denetim

Düzenlemeyle haksız ve fahiş aidat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yapılacak. Denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Şirketler, kat maliklerine karşı mali ve idari olarak şeffaf bilgi akışını da sağlayacak. Yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

Zam ‘zorunlu’ değil

Yüksek aidat zamlarına karşı aidat süreci ve ardından yapılabilecek itirazlarla ilgili Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz çeşitli bilgiler verdi.

Ali Güvenç Kiraz, aidat bedellerinin Türk Hukuku’nda bir üst sınıra tabii olmadığına vurgu yaparken, “Ancak ‘yıl sonu geldi, çalışan maaşları arttı’ diye aidatlar artacak diye de bir kanun yok” vurgusu yapan Kiraz, yönetimlerin genel kurulları toplayarak; giderleri, giderlerin arttığını, hesapları beyan etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yeni dönem aidat bedelleri yönetici veya yönetim kurullarının topladığı genel kurulda alınan kararla belirleniyor. Kiraz, bu toplantılara katılarak tüm beyanların görülmesini ve buna göre itirazların tutanağa geçirilmesini öneriyor.

Yüzde 75 artış protesto ediliyor

Konut aidatlarındaki ‘fahiş uygulamalar’, pek çok şehirde site yönetimlerinin protesto edilmesine neden oluyor. Site yönetimlerinin yolsuzluklarla suçlandığı protestolarda artan fiyatların nasıl belirlendiği konusunda şaibeli tartışmalar oluştuğuna dikkat çekiliyor.

İstanbul genelinde zam oranı ortalama yüzde 50 seviyesinde oldu. En yüksek zam oranı ise yüzde 75 seviyesinde ölçüldü. İstanbul’da özellikle mahremiyet alanı sağlayan ve geniş alanları olan villa sitelerinde bu ortalama 30 bin lira ile 55 bin lira arasında bulunuyor. En düşük aidat, TOKİ sitelerinde gerçekleşirken; İstanbul’da ortalama aidat bedeli 2 bin lira seviyesini aştı.







