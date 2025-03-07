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Aidat kriziyle patlak veren site yönetimlerine yeni düzenleme: Harcamalar denetlenebilecek

Aidat kriziyle patlak veren site yönetimlerine yeni düzenleme: Harcamalar denetlenebilecek

09:247/03/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Site yönetimindeki sorunların çözülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından hazırlanan Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliği tamamlanma aşamasına geldi. Yeni düzenlemeyle site yönetimi daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelecek.

Sitelerdeki aidat ücretleriyle patlayan krizin ardından yeni düzenlemede sona gelindi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.


TRT Haber'in haberine göre, düzenlemeyle birlikte site yönetiminde görev alacak şirketler, Bakanlık tarafından sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.


Uygun olarak işletilmesini sağlayacaklar


Bakanlık tarafından site yönetiminde yetkilendirilen şirketler; otopark, bahçe ve sosyal alan gibi alanların uygun olarak işletilmesini sağlayacak.


Apartman içlerindeki kazan dairesi ve asansörlerin düzenli bakım ve kontrolleri ile kapıcının görevlerini takip edip sağlayacak olan şirketler, aksi durumda bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak.


Harcamalar tek tek denetlenecek


Şirketlerin harcamaları da Bakanlık tarafından denetleneceği ifade edilen mevzuatta, yılda en az bir kez denetleme işlemi gerçekleştirilecek.




#aidat ücretleri
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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