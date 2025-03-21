Soğuk hava etkisini sürdürüyor! 60 ilde 10 derecenin altına düştü

Birçok şehirde etkili olan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı.

Söz konusu 60 ilde en düşük sıcaklıklar, illere göre sıfırın altında 4,7 ile 9,7 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece oldu.