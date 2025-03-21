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Soğuk hava etkisini sürdürüyor! 60 ilde 10 derecenin altına düştü

Soğuk hava etkisini sürdürüyor! 60 ilde 10 derecenin altına düştü

Tuğba Güner
14:1321/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
AA
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Hava durumu
Hava durumu

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 60 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretti.

Birçok şehirde etkili olan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı.

HANGİ İLLERDE SICAKLIKLAR DÜŞTÜ?

Sıcaklık, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 10 derecenin altında ölçüldü.

Söz konusu 60 ilde en düşük sıcaklıklar, illere göre sıfırın altında 4,7 ile 9,7 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece oldu.

Sıcaklıklar, Ankara'da 2,7 ve İstanbul'da 6,5 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.



#Hava durumu
#hava sıcaklıkları
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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