Meteoroloji'den 5 il için ‘kuvvetli yağış' ve ‘zirai don' uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beklenen yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar (10-20 cm), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde orta, yer yer kuvvetli; Adıyaman çevrelerinde ise hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai dona karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.