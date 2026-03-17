Asensio’nun pozisyonu penaltı mı, el var mı?

21:33 17/03/2026
Kadir Sağlam Asensio'nun el pozisyonunda penaltı düdüğünü çaldı.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1 önde götürüyor. Maçın 50. dakikasında Gaziantep’in kullandığı korner atışında top Asensio’nun eline temas etti. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda VAR uyarısı ile penaltı düdüğünü çaldı. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı. Peki, Asensio’nun pozisyonu penaltı mı, el var mı? İşte detaylar.

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının 50. dakikasında çalınan penaltı sonrası tansiyon yükseldi. Eski hakemler bu pozisyon için ne dedi? İşte sorunun cevabı.

ASENSİO’NUN POZİSYONU PENALTI MI, EL VAR MI?

Serdar Akçer:
'
Fenerbahçeli defans oyuncusu topu görüyor ve elleri doğal konumda değil.
Asensio'nun eline topun teması sonucu eli geriye gidiyor ve kanıt olarak sunulabiliyor.
Penaltı doğru karar. Zor pozisyonda VAR kanıtı gösterebildi.'
Deniz Ateş BİTNEL:
'
Gaziantep FK lehine verilen penaltı kararında , VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru !!!'
Mark Clattenburg:
'
Bu doğru bir karar. Kollarınızı bu kadar başınızın üzerine kaldırdığınızda risk alırsınız. Top kolunuza temas ederse, özellikle vücudu büyüttüğünüz durumlarda, hakemlerin penaltı verme hakkı kesinlikle vardır.'
