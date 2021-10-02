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Aykut Kocaman'ın yerine gelecek isim netleşti

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Turuncu-lacivertli yönetimin Kocaman’ın istifasını kabul etmesinin ardından takımın yeni teknik patronunun Emre Belözoğlu olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Aykut Kocamanın yerine gelecek isim netleşti
Aykut Kocaman

Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, müsabakanın ardından kötü gidişattan dolayı yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir’de ayrılığın kesinleşmesinin ardından ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni isim yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak.

Medipol Başakşehir’de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.

Başakşehirli bir grup taraftar, açtıkları pankartla Emre Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesini istemişti.
Başakşehirli bir grup taraftar, açtıkları pankartla Emre Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesini istemişti.

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