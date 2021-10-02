Aykut Kocaman'ın yerine gelecek isim netleşti

Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, müsabakanın ardından kötü gidişattan dolayı yönetime istifasını sunacağını açıkladı.
Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir’de ayrılığın kesinleşmesinin ardından ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni isim yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak.
Medipol Başakşehir’de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.