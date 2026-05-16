Bahattin Sofuoğlu 16. oldu

16:4516/05/2026, Cumartesi
AA
Bahattin Sofuoğlu 54 numaralı motorla yarışlara katılıyor.
Motosiklet sürücüsü Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 5. ayağında ilk yarışı 16. sırada tamamladı.

Autodrom Most Pisti'nde yapılan hafta sonunun ilk yarışı sona erdi.


Şampiyona lideri Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Iker Lecuona (Aruba Ducati) ikinci, Yari Montella (Barni Spark Racing) ise üçüncü oldu.


Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 4,2 kilometrelik pistteki yarışı 16. sırada bitirdi.


Öte yandan İtalyan pilot Danilo Petrucci'nin yaptığı kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı.


Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci ana yarış, sırasıyla TSİ 12.10 ve 16.30'da başlayacak.




#Dünya Superbike Şampiyonası
#Bahattin Sofuoğlu
#Çekya
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

