Portekiz Süper Lig'de sezonu namağlup 3. sırada tamamlayan Benfica'da teknik direktör değişikliği gerçekleşiyor. Jose Mourinho'nun Real Madrid ile anlaşması üzerine Portekiz devi, yeni hocasını belirledi.
İspanya AS gazetesinin haberine göre, Mourinho’nun ayrılığının ardından Benfica, Premier Lig'de görev yapan Fulham Teknik Direktörü Marco Silva ile anlaşmaya vardı.
Portekizli teknik adam daha önce Everton, Watford ve Sporting Lisbon gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.