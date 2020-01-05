Burak Kapacak: Quaresma'yı örnek alıyorum

Bursaspor'un ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde soruları yanıtlayan Burak, "Sağ bek oynarken Hector Bellerin'i örnek alıyordum. Şimdi ön tarafta oynadığım zaman Quaresma'yı örnek alıyorum. Oyun stilimi Quaresma'ya benzetiyorum. Dripling ve adam geçme özelliğim iyi. Bu yönde en iyisi olmak için çalışıyorum. Eksik olan yönlerim çok var tabii ki onun üstüne de çalışıyorum. İnşallah çok daha iyi bir Burak izleteceğim. Geri dönüşlerim bazen sıkıntılı oluyor. Bir rakiple birebir kaldığım zaman onu geçtikten sonra ikinci pozisyonu değerlendirememek, ikinci pozisyona hazırlık anlamında bir sıkıntı var. Onun için inşallah güzel bir çalışmayla onu da geçiştirmek istiyorum" diye konuştu.

'Yerli Robben' benzetmeleri

Burak, sosyal medyada kendisi için yapılan "Yerli Robben" yakıştırmalarıyla ilgili olarak ise "Böyle benzetmeler çok hoş da daha yolun başındayız, çok çalışmamız gerek" yorumunda bulundu.

Burak Kapacak, bir sağ bekken sağ açıkta oynamaya başlamasıyla ilgili, "Sağ bek oynadığım zaman Samet hoca (Aybaba), biraz savunma problemim olduğu için beni önde sağ açıkta düşündü. Samet hocanın o bölgede benden iyi bir verim aldığını düşünüyorum, kendisi de böyle söylemişti. O günden bu yana ön tarafta oynuyorum. Savunma problemim olduğu için benim için de daha rahat oldu. Milli takımda da bu bölgede oynuyorum, yavaş yavaş alışıyorum" şeklinde konuştu.

Burak, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili "O konuda ben pek bir şey söyleyemem. Hayırlısı olsun. Zamanı gelince konuşuruz" dedi.

"Wembley'de futbol oynamayı çok istiyorum"

Genç futbolcu, hedefleri hakkında ise, "Öncelikle tabii ki Bursaspor'da şampiyon olmak ve Süper Lig'de oynamak. Her futbolcunun olduğu gibi A Milli Takım'da oynamak. İnşallah bunu başarırım. Sonrasında da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için Avrupa'yı düşünüyorum. İnşallah kısmetse çalışarak başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Burak Kapacak, Premier Lig'de oynanan futbolu çok beğendiğini ve bir gün orada futbol oynamak istediğini aktararak, "Çok zor olmasına rağmen Premier Lig, üst düzey bir lig. Orada oynamak önemli. Mesela Çağlar ağabeyi çok tebrik ediyorum, çok zor bir ligde çok iyi işler yapıyor. Benim hoşuma giden lig Premier Lig, daha hızlı bir oyun, oyuncuları hızlı, oyun hızlı... Kafamda olan lig o lig. Avrupa'da Liverpool daha çok sevdiğim takımlar arasında. İngiltere'de olduğu için bir de Tottenham. Tottenham da benim için ilgi çekici bir takım" şeklinde görüş belirtti.

Burak, futbol oynamak istediği stadı, "Wembley'de futbol oynamayı çok istiyorum. Hayırlısı tabii ki, Allah'tan hayırlısı, inşallah bir gün olur, neden olmasın" sözleriyle açıkladı.