Eski hakemlerden Başakşehir'in kırmızı kartı için çarpıcı yorum: "Çok ağır bir karar"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir’i 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle puan farkını 7’ye çıkararak liderliğini sürdürdü.





Karşılaşmanın ardından ise maçın 56. dakikasında yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu. Başakşehir forması giyen Festy Ebosele, Roland Sallai’ye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kararı veren hakem Batuhan Kolak’ın bu kararı ise eski hakemler tarafından eleştirildi.





Pozisyonun tekrarları incelendiğinde müdahalenin net bir ayağa basma olmadığı ve temasın oldukça hafif olduğu yönünde görüşler paylaşıldı. Bu nedenle birçok hakem yorumcusu, verilen ikinci sarı kartın ağır bir karar olduğu konusunda hemfikir oldu.

'Net bir basma yok'

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonla ilgili değerlendirmesinde ikinci sarı kart kararının hatalı olduğunu belirterek, “Ayağa basmalarda sarı kart olması için net bir basma ve geç kalınmış müdahale gerekir. Bu pozisyonda net bir basma yok. Ebosele’ye gösterilen ikinci sarı kart hatalı” ifadelerini kullandı.

'Çok hafif bir temas var'

Bir diğer eski hakem Serdar Akçer ise temasın çok sınırlı olduğunu vurgulayarak, “Ebosele rakibinin ayağının önüne kendi ayağını koyuyor. Bu sırada ayağın ucuna çok hafif bir temas var. Belki faul verilebilir ancak ikinci sarı kart kesinlikle olmamalı. Böyle bir pozisyonda oyuncuyu oyundan atmak çok ağır bir karar” yorumunda bulundu.

'Sarı kart kararını doğru bulmuyorum'

Eski FIFA hakemi Mark Clattenburg da kararın yanlış olduğunu belirtti. Clattenburg, "Hakem, Ebosele’yi ikinci sarı karttan dolayı oyundan attı. Ancak hakemin ikinci sarı kart kararını doğru bulmuyorum." dedi.















