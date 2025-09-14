Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Fenerbahçe'de göreve getirilen Domenico Tedesco ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkıyor. İtalyan çalıştırıcının tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak.
Ligin ilk 4 haftasından 10 puanla ayrılarak 2. sırada yer alan Trabzonspor ise zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.
Bordo-mavililerde kritik maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları nedeniyle Oulai de cezası nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.