Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

14/09/2025, Pazar
Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.


Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.


TEDESCO SİFTAH YAPIYOR

Fenerbahçe'de göreve getirilen Domenico Tedesco ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkıyor. İtalyan çalıştırıcının tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak.


FIRTINA ZAFER PEŞİNDE

Ligin ilk 4 haftasından 10 puanla ayrılarak 2. sırada yer alan Trabzonspor ise zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.


FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.


TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo-mavililerde kritik maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları nedeniyle Oulai de cezası nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Archie Brown, İrfan, Fred, İsmail, Nene, Talisca, En-Nesyri.
Trabzonspor:
Onana, Mustafa, Savic, Batagov, Arif, Tim Jabol, Okay, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu.

