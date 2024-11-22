Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda 4 isim kafilede yer almadı.
Teknik direktör Jose Mouriho'nun belirlediği kadroda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder ile birlikte ağrıları bulunan Allan Saint Maximin de Kayseri'ye götürülmedi.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.