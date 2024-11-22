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Fenerbahçe'de sürpriz eksik

Fenerbahçe'de sürpriz eksik

17:3622/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
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Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Allan Saint Maximin Kayseri'ye götürülmedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda 4 isim kafilede yer almadı.


Teknik direktör Jose Mouriho'nun belirlediği kadroda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder ile birlikte ağrıları bulunan Allan Saint Maximin de Kayseri'ye götürülmedi.


İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu:




#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Allan Saint Maximin

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