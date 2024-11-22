Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda 4 isim kafilede yer almadı.

Teknik direktör Jose Mouriho'nun belirlediği kadroda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder ile birlikte ağrıları bulunan Allan Saint Maximin de Kayseri'ye götürülmedi.