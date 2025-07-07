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Fenerbahçe'den Okan Özkan açıklaması: "Ayrılma talebi kabul edilmiştir"

Fenerbahçe'den Okan Özkan açıklaması: "Ayrılma talebi kabul edilmiştir"

20:407/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
AA
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Okan Özkan
Okan Özkan

Sarı-lacivertli kulüp, futbol koordinatörlüğü görevini üstlenen Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda futbol koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.




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