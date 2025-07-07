Fenerbahçe Galatasaray'ın eski golcüsü için devreye girdi: Transfer teklifi yapıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Sarı lacivertliler daha önce Galatasaray forması da giyen oyuncu için teklifte bulundu.

1 /13 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /13 Sarı lacivertli takım, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

3 /13 Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor.

4 /13 İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Alexis Sanchez'e transfer teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

5 /13 Fakat Fenerbahçe'nin Duran dışında yabancı bir golcü alması beklenmiyor.

6 /13 Yusuf En Nesyri'nin olası bir satışı sonrasında Fenerbahçe yabancı bir golcü transfer edecek.

7 /13 Bu yüzden Fenerbahçe rotasını yerli oyunculara çevirmiş durumda.

8 /13 Fenerbahçe'nin, Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki Erencan Yardımcı için Alman kulübüyle masaya oturduğu öğrenildi.

9 /13 Sezon başında 4 milyon euro bedelle Eyüpspor'dan transfer edilen Erencan, daha sonra devre arasında Sturm Graz'a kiralanmıştı.

10 /13 Fenerbahçe'nin Erencan'ı transfer etmesi ve Cenk Tosun ile yollarını ayırması bekleniyor.

11 /13 23 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon toplamda 24 maçta, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

12 /13 2017-2021 yılları arasında Galatasaray U16, U17, U19 ve as takım formaları giyen Erencan, daha sonra 479 bin eruo karşılığında Eyüpspor'a gönderilmişti.