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Fenerbahçe Galatasaray'ın eski golcüsü için devreye girdi: Transfer teklifi yapıldı

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski golcüsü için devreye girdi: Transfer teklifi yapıldı

Haber Merkezi
13:147/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Sarı lacivertliler daha önce Galatasaray forması da giyen oyuncu için teklifte bulundu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takım, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Alexis Sanchez'e transfer teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

Fakat Fenerbahçe'nin Duran dışında yabancı bir golcü alması beklenmiyor.

Yusuf En Nesyri'nin olası bir satışı sonrasında Fenerbahçe yabancı bir golcü transfer edecek.

Bu yüzden Fenerbahçe rotasını yerli oyunculara çevirmiş durumda.

Fenerbahçe'nin, Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki Erencan Yardımcı için Alman kulübüyle masaya oturduğu öğrenildi.

Sezon başında 4 milyon euro bedelle Eyüpspor'dan transfer edilen Erencan, daha sonra devre arasında Sturm Graz'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe'nin Erencan'ı transfer etmesi ve Cenk Tosun ile yollarını ayırması bekleniyor.

23 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon toplamda 24 maçta, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

2017-2021 yılları arasında Galatasaray U16, U17, U19 ve as takım formaları giyen Erencan, daha sonra 479 bin eruo karşılığında Eyüpspor'a gönderilmişti.

Erencan Yardımcı'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

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