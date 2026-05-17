Fenerbahçeli yıldızdan 'veda' beğenisi: Eyüpspor son maçı olacak

18:21 17/05/2026, Pazar
Süper Lig son haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yıldız isim, sosyal medyadan bir taraftarın kendisi hakkında yaptığı 'Yarın muhtemelen son dans' paylaşımını beğendi. Sarı-lacivertli sporseverler, bu hareketi 'veda' olarak yorumladı.

Fenerbahçe’de sezonun son haftası öncesi Jayden Oosterwolde gelişmesi gündem oldu.

Süper Lig’in son haftasında Eyüpspor’u konuk edecek sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu, sosyal medyada bir taraftarın yaptığı “Yarın muhtemelen son dans” paylaşımını beğendi. Oosterwolde’nin bu hamlesi, taraftarlar arasında “veda mesajı” olarak yorumlandı.

2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Parma’dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 108 maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Oosterwolde’nin geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alınacağı merak konusu. Avrupa'dan teklifler alan Jayden için Roma'nın harekete geçeceği yazılmıştı.




