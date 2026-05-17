Fenerbahçeli yıldızdan 'veda' beğenisi: Eyüpspor son maçı olacak

Süper Lig’in son haftasında Eyüpspor’u konuk edecek sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu, sosyal medyada bir taraftarın yaptığı “Yarın muhtemelen son dans” paylaşımını beğendi. Oosterwolde’nin bu hamlesi, taraftarlar arasında “veda mesajı” olarak yorumlandı.