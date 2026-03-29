Fenerbahçe’nin yıldız transferini eski oyuncusu engelledi: Korkup son anda vazgeçti

17:3729/03/2026, Pazar
Fenerbahçe
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir yıldızla anlaşma sağladığı fakat eski futbolcusunun açıklamaları nedeniyle transferin son anda gerçekleşmediği yazıldı.

Fenerbahçe’nin bir dönem gündemini sarsan dünya yıldızı transferinin perde arkası ortaya çıktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, Jack Grealish transferinde mutlu sona çok yaklaşmıştı.

Sabuncuoğlu’nun açıklamalarına göre Fenerbahçe, İngiliz yıldız ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlamış, transferi bitirme aşamasına kadar gelmişti. Ancak süreçte yaşanan iki kritik gelişme, bu büyük transferin iptal olmasına neden oldu.

İlk olarak, oyuncunun bağlı olduğu menajerlik şirketi CAA Stellar ile ilgili yaşanan süreçte pürüzler çıktığı belirtildi. Ancak asıl kırılma noktasının, eski Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin’in verdiği röportaj olduğu ifade edildi.

Maximin’in gündem yaratan açıklamalarında “Fenerbahçe’de oyunculara doping yapılıyor” iddiasını dile getirmesi, transfer sürecini doğrudan etkiledi. Dünya Kupası hedefi bulunan Grealish’in bu sözler sonrası ciddi endişe yaşadığı ve “Bu doping meselesi nedir?” diyerek transferden geri adım attığı öne sürüldü.




