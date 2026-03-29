Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber: Yıldız isim Beşiktaş maçında yok

16:26 29/03/2026, Pazar
Fenerbahçe'ye bir iyi, bir kötü haber.
Milli ara sonrası sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber geldi. Başarılı futbolcu kritik derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler sakatlıkları bulunan futbolcularından bir iyi bir kötü haber geldi.

Nelson Semedo’dan teknik direktör Tedesco’yu sevindiren bir gelişme geldi. Sakatlığını atlatma sürecinde bireysel antrenmanlarına devam eden Portekizli sağ bekin, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Semedo, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden Levent Mercan’ın nisan ayı boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sakatlığı süren oyuncunun, 26 Nisan’daki Galatasaray derbisinin ardından yeniden formasına kavuşacak. Mercan, kritik dönemde takımını yalnız bırakacak.




