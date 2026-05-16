Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yaptığı açıklamayla dikkatlerini üzerine çekti. Sezon sonu sözleşmesi biten ve geleceği merak konusu olan Icardi'nin şampiyonluk kutlamaları sonrası paylaşımı veda niteliğinde yorumlandı.





Mauro Icardi paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Dört yıl önce buraya geldiğimde, hayatın beni ömrüm boyunca yaşayacağım en güzel hikayelerden birine doğru götürdüğünden habersizdim.

Bugün anlıyorum ki bu sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol olmadı. Çünkü stadyumun uğultusu, İstanbul’un ışıkları, tribünlerden yankılanan marşlar ve milyonlarca insanın sevgisi arasında…

farkında bile olmadan, evimden çok uzakta kendime bir yuva bulmuştum.

Dört yıl geçti.

Dört şampiyonluk.

Binlerce sarılma.

Milyonlarca anı.

Ama en değerlisi kupalar değildi. Bütün bir ülkenin bana kalbini açtığını ve ruhumun en derinlerine işlediğini hissetmekti. Çünkü bazı yerler vardır, insanın içinde sonsuza dek yaşamaya devam eder.

Türkiye benim için tam olarak böyle olacak. Silinmesi imkansız bir anı. Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk. Çünkü öyle geceler oldu ki, sanki dünya doksan dakikalığına duruyordu. Ve o anlarda, tüm stadyum tek bir ağızdan şarkı söylerken, futboldan çok daha öte bir şey yaşadığımı anlıyordum. Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm. Beni ömürleridir tanıyorlarmış gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm. Ve öyle muazzam bir sevgi hissettim ki… bazı şeyleri kelimeler bile açıklamaya yetmez.

Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası haline getirdiğin için teşekkürler. Beni sevilmiş, saygı görmüş ve ölümsüz hissettirdiğin için teşekkürler.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçip gider. Ama bazı aşklar veda nedir bilmez. Ve aradan uzun yıllar geçtiğinde geriye dönüp bakacağım; bir zamanlar, bu harika topraklarda gerçekten çok mutlu olduğumu bilerek, içi dopdolu bir kalple gülümseyeceğim."











