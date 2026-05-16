Real Madrid milli oyuncuyu kadrosuna kattı: Anlaşma 1 yıllık

17:16 16/05/2026, Cumartesi
Real Madrid
Real Madrid, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı. İspanyol devi pivot oyuncusuyla Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, İspanyol kulübü Real Madrid ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada, milli takımın da formasını giyen Yurtseven'in 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin gümüş madalya aldığı kadrosunda yer aldığı bilgisi hatırlatıldı.

Milli oyuncu, NBA kariyerinde Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) ve Golden State Warriors (2026) takımlarında oynadı. Yurtseven, son olarak geçen nisan ayında Warriors forması giymişti.



