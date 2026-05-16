Real Madrid'in yeni teknik direktörü açıklandı

Real Madrid, teknik direktörlük koltuğunda yeni bir döneme hazırlanıyor. İspanyol devinin, Álvaro Arbeloa ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına kulüp tarihinin unutulmaz isimlerinden José Mourinho’yu getirmeye çok yakın olduğu öne sürüldü.

Portekiz basınından Record’un haberine göre taraflar, anlaşmanın büyük bölümünde uzlaşma sağladı. Haberde, deneyimli teknik adamın yeniden Madrid ekibinin başına geçmesi için yalnızca son detayların görüşüldüğü belirtildi.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamen tamamlanması ve resmî açıklamanın gelecek haftanın başında yapılması bekleniyor.

Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran José Mourinho, görev yaptığı dönemde takımın oyun kimliğini yeniden şekillendirmiş ve önemli başarılara imza atmıştı. Portekizli teknik adam Madrid'de 1 LaLiga, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazanmıştı.











