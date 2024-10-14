Şenol Güneş: Zor dönemi geçeceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İsteklerimize özveri ile yaklaşan ve bu doğrultuda çalışan oyuncularımızla bu zor dönemi geçeceğimize inanıyorum" dedi.
Bu sezon geride kalan 8 haftada sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle takım ve oyun istikrarını bir türlü sağlayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, milli arada elinde kalan oyuncularla eksikleri gidermek için yoğun çaba sarf ediyor. Milli takımlardaki futbolcuların yanı sıra sakat olan ve sakatlıktan yeni çıkmış oyuncuların dönmesini bekleyen deneyimli teknik adam, hafta sonu karşılaşacakları Başakşehir'i yenip lige yeniden giriş yapmak istiyor. Bir haftalık yoğun antrenman temposundan sonra dünü dinlenerek geçiren bordo-mavililer hazırlıklarına bugün yeniden başlayacak.
Oyuncularının milli takımlardan moralli ve sağlıklı dönmelerini bekleyen Şenol Güneş, takım bütünlüğünü sağlamak adına önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Oyuncu ve oyun bütünlüğünü sağlamak adına çok çalışıyoruz. Herkes iyi niyetle eksiklerini gidermeye çalışıyor. Takım olmamız belki zaman alacak ama isteklerimize özveri ile yaklaşan ve bu doğrultuda çalışan oyuncularımızla bu zor dönemi geçeceğimize inanıyorum. Milli oyuncularımızın sağlıklı dönmeleri çok önemli" dedi.