Şenol Güneş: Zor dönemi geçeceğiz

Bu sezon geride kalan 8 haftada sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle takım ve oyun istikrarını bir türlü sağlayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, milli arada elinde kalan oyuncularla eksikleri gidermek için yoğun çaba sarf ediyor. Milli takımlardaki futbolcuların yanı sıra sakat olan ve sakatlıktan yeni çıkmış oyuncuların dönmesini bekleyen deneyimli teknik adam, hafta sonu karşılaşacakları Başakşehir'i yenip lige yeniden giriş yapmak istiyor. Bir haftalık yoğun antrenman temposundan sonra dünü dinlenerek geçiren bordo-mavililer hazırlıklarına bugün yeniden başlayacak.