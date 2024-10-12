Şenol Güneş öz güven aşılıyor

Süper Lig'e bu sezon istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları için lige verilen arayı sezona yeniden başlamak açısından önemli bir fırsat olarak görüyor. Takımda fizik kondisyon eksikliğinin yanı sıra mental anlamda da bir güven eksikliği tespit eden teknik direktör Şenol Güneş'in oyun ve taktik anlamında yaptığı çalışmalar kadar oyuncuların moralini yükseltmek için de mesai harcadığı kaydedildi.









Birebir görüşüyor





Bordo-mavililer, milli takımlara gitmeyen isimlerle çalışmalarını sürdürürken, deneyimli teknik adamın futbolcularıyla kurduğu yakın diyalogla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, takımın hem performansını hem de moralini yüksek tutmak için oyuncularıyla birebir ilgilenmeye özen gösteriyor. Antrenmanlarda, maç öncesinde ve sonrasında futbolcularla sürekli olarak görüşen Güneş, onların fiziksel ve mental durumlarını yakından takip ediyor. Oyuncularıyla toplantılar yapan deneyimli çalıştırıcının, "Şu an sıralamadaki yerimiz sizleri yanıltmasın. Daha yolun çok başı. İstediğimiz noktaya gelmek için önümüzde hiçbir engel yok. Gerçek siz bu değilsiniz. Milli aradan sonra bunu herkese gösterelim" dediği kaydedildi.





Hedef sahada birlik olma





Takımdaki arkadaşlık ve dayanışma ruhunu güçlendirmek isteyen tecrübeli teknik adam, saha içi performansını artırmak için her oyuncusundan nasıl faydalanacağı üzerinde duruyor. Güneş, sık sık oyuncularıyla birebir ve toplu görüşmeler yaparak hem taktiksel hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya gayret ediyor. Deneyimli teknik adamın, futbolcuların motivasyonunu yüksek tutarak sezona arasına kadar zirve yarışına dahil olmanın hesaplarını yapıyor.











