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Fırtına sil baştan

Fırtına sil baştan

09:5710/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Şenol Güneş oyuncularıyla sık sık toplantı yapıyor.
Şenol Güneş oyuncularıyla sık sık toplantı yapıyor.

Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, milli aradan sonra yeni bir başlangıç yapmak amacında. Sakatlardan iyi haber alan teknik direktör Şenol Güneş, güçlü performans sergileyecek bir takım oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 maç oynayan ve bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 9 puan toplayan Trabzonspor, milli aradan sonra lige yeni bir başlangıç yapmak amacında. Hatayspor maçı sonrası üç günlük iznin ardından dün milli takımlara giden oyunculardan yoksun idmanlara başlayan bordo-mavili takımda teknik direktör Şenol Güneş, çalışma öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Milli ara sonrasında kendilerine yakışır güçlü bir futbol oynayarak, yeni bir başlangıç yapmak zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Savic, Enis Destan, Serkan Asan, Umut Bozok, Cihan, Densvvil, Hüseyin Türkmen ile Nvvakaeme'nin sakatlıklarının düzelme noktasına gelmesinden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.




"Daha çok çalışmalıyız"

Milli aradan sonra sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, daha sonra Göztepe ile deplasmanda oynayıp, ligin 11. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maçların önemine dikkat çeken Şenol Güneş, mazeretlere sığınmadan oyunun seviyesini yukarı çekmek zorunda olduklarını belirterek "Daha çok çalışmaya ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı ve akıllı olmak zorundayız. Çünkü bu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çok çalışmak olacak. Oyuncularıma hala inanıyorum. Yanlışları kabul etmeli ve ettirmeliyiz. Bu futbolcuların bu oyundan daha iyi oynayabileceklerini, güçlü bir oyun sergileyebileceklerini biliyorum ve bunu da bekliyorum zaten" ifadelerini kullandı.







#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Süper Lig

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