Süper Lig gol krallığında yarış kızıştı

21:5316/05/2026, Cumartesi
Trendyol Süper Lig

Süper Lig son haftasında oynanacak pazar günü karşılaşmaları öncesinde gol krallığı yarışında eşitlik durumu söz konusu. Gaziantep FK maçında fileleri havalandıran Başakşehir'in Özbek forveti Shomurodov, gol sayısını 22'ye çıkartarak zirvede yer alan Onuachu'yu yakaladı.

Süper Lig’de sezonun son haftasına girilirken gol krallığı yarışında büyük heyecan yaşanıyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmalar öncesinde zirvede dikkat çeken bir eşitlik oluştu.

Başakşehir FK forması giyen Özbek golcü Eldor Shomurodov, Gaziantep FK karşısında attığı golle sezon toplamını 22’ye yükseltti. Deneyimli forvet böylece gol krallığında zirvede bulunan Paul Onuachu’yu yakaladı.

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu ise son hafta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde fileleri havalandıramazsa sezonu gol krallığında zirveyi paylaşarak tamamlayacak.

2026 SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

1- Paul Onuachu | 29 maç - 22 gol (Trabzonspor)

2- Eldor Shomurodov | 34 maç - 22 gol (Başakşehir)

3- Anderson Talisca | 30 maç - 19 gol (Fenerbahçe)

4- Victor Osimhen | 22 maç - 15 gol (Galatasaray)

5- Mohamed Bayo | 28 maç - 15 gol (Gaziantep FK)









