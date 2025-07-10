Yiğidolar'da hazırlıklar sürüyor

Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren Yiğidolar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı istasyon çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Antrenman, çeşitli random oyunlarla tamamlandı.