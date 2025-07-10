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Yiğidolar'da hazırlıklar sürüyor

Yiğidolar'da hazırlıklar sürüyor

15:4310/07/2025, Perşembe
IHA
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Futbolcular idmanın bir bölümünde salonda çalıştı.
Futbolcular idmanın bir bölümünde salonda çalıştı.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, kampın 11. gününe sabah saatlerinde yaptığı fitness ve saha çalışmasıyla başladı.

Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.


Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren Yiğidolar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı istasyon çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Antrenman, çeşitli random oyunlarla tamamlandı.


Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.






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