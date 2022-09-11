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ÖZET: Sivasspor 0-1 İstanbulspor

Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-İstanbulspor maçının ikinci yarısında golü buldu. Dakikalar 64.’ü gösterdiğinde Valon Ethemi’nin gölüyle konut takım 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım eşitliği 80. dakikada Fedrik Ulvestad'in attığı gol ile yakaladı. Sivasspor - İstanbulspor mücadelesinin özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Sivasspor - İstanbulspor özet izle: Canlı skor, golleri kim attı?
Sivasspor İstanbulspor maç özeti

Sivasspor ile İstanbulspor, 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi, 3 puan hasretine nokta koymak için, konuk takım ise 2 maçlık seri yakalamak için sahada kıran kırana mücadele veriyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-İstanbulspor maçını Hüseyin Göçek yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde. İşte Sivasspor-İstanbulspor maçı özeti, pozisyonları, golleri.

Sivasspor İstanbulspor maç sonucu
Sivasspor İstanbulspor maç sonucu

Sivasspor-İstanbulspor maçı özeti

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)

12. dakikada Gradel’in serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Jensen uzaklaştırmayı başardı.

40. dakikada Charisis’in pasında topla buluşan Dia Saba’nın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.

64. dakikada Valon Ethemi’nin gölüyle konut takım 1-0 öne geçti.

80. dakikada Fedrik Ulvestad'in attığı gol ile Sivasspor 1-1 eşitliği yakaladı.

Sivasspor-İstanbulspor maçı özeti için tıklayın

Sivasspor-İstanbulspor 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Ulvestad, Charisis, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim





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