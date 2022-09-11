ÖZET: Sivasspor 0-1 İstanbulspor

Sivasspor ile İstanbulspor, 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi, 3 puan hasretine nokta koymak için, konuk takım ise 2 maçlık seri yakalamak için sahada kıran kırana mücadele veriyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-İstanbulspor maçını Hüseyin Göçek yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde. İşte Sivasspor-İstanbulspor maçı özeti, pozisyonları, golleri.
Sivasspor-İstanbulspor maçı özeti
Maçtan dakikalar: (İlk yarı)
12. dakikada Gradel’in serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Jensen uzaklaştırmayı başardı.
40. dakikada Charisis’in pasında topla buluşan Dia Saba’nın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.
64. dakikada Valon Ethemi’nin gölüyle konut takım 1-0 öne geçti.
80. dakikada Fedrik Ulvestad'in attığı gol ile Sivasspor 1-1 eşitliği yakaladı.
Sivasspor-İstanbulspor maçı özeti için tıklayınSivasspor-İstanbulspor 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Ulvestad, Charisis, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim