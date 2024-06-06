Temperleme bir ısıl işlem adıdır. Bir nesneye tokluk kazandırmak için yeterli süre boyunca farklı yüksekliklerde sıcaklık uygulama işlemidir.

Temperleme işlemi oldukça pratil ve kolay bir yöntem. Örneğin çorbaya terbiye eklenmeden önce sıcak çorbadan 1 kepçe kadar alınır. Terbiyeye eklenerek karıştırılıp daha sonra çorbaya ilave edilir. Böylece çorbanın da kesilmesi ve topaklaşması önlenir.