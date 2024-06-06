Temperleme; birbirinden farklı ısıdaki iki sıvının, yavaş yavaş birbirine karıştırılarak ısılarının eşitlenmesi işlemine deniyor. Bu teknikle, mutfaklarda çokça yaşanan "kesilme" olayının önüne geçiliyor.
Temperleme ne demek?
Temperleme bir ısıl işlem adıdır. Bir nesneye tokluk kazandırmak için yeterli süre boyunca farklı yüksekliklerde sıcaklık uygulama işlemidir.
Temper TDK Sözlük anlamı nedir?
Temper sözcüğünün Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamı kıvama getirmek ve tadil etmek şeklindedir.
Temperleme nasıl yapılır?
Temperleme işlemi oldukça pratil ve kolay bir yöntem. Örneğin çorbaya terbiye eklenmeden önce sıcak çorbadan 1 kepçe kadar alınır. Terbiyeye eklenerek karıştırılıp daha sonra çorbaya ilave edilir. Böylece çorbanın da kesilmesi ve topaklaşması önlenir.