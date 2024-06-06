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Temperleme nedir? Temperleme işlemi nasıl yapılır?

Temperleme, mutfakta zaman zaman kullanılan bir teknik. Temperleme tekniği hem çikolata yapımında hem de yiyeceklerin “kesilmemesinde” önemli bir yer tutar. Bu tekniği, öğrenmek ve uygulamak için temperlemeyi doğru yerden öğrenmeniz gerekir. Peki temperleme nedir, nasıl yapılır?

15:50 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Temperleme
Temperleme

Temperleme; birbirinden farklı ısıdaki iki sıvının, yavaş yavaş birbirine karıştırılarak ısılarının eşitlenmesi işlemine deniyor. Bu teknikle, mutfaklarda çokça yaşanan "kesilme" olayının önüne geçiliyor.

Temperleme ne demek?

Temperleme bir ısıl işlem adıdır. Bir nesneye tokluk kazandırmak için yeterli süre boyunca farklı yüksekliklerde sıcaklık uygulama işlemidir.

Temper TDK Sözlük anlamı nedir?

Temper sözcüğünün Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamı kıvama getirmek ve tadil etmek şeklindedir.

Temperleme nasıl yapılır?

Temperleme işlemi oldukça pratil ve kolay bir yöntem. Örneğin çorbaya terbiye eklenmeden önce sıcak çorbadan 1 kepçe kadar alınır. Terbiyeye eklenerek karıştırılıp daha sonra çorbaya ilave edilir. Böylece çorbanın da kesilmesi ve topaklaşması önlenir.



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1 saat önce
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