|
Özgün

UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu mu, hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum’da çekildi. Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4’erli şekilde 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna çıkacak, ikinciler ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu mu, hangi takımlar var? Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

15:27 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu mu, hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu mu, hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4’erli şekilde 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna çıkacak, ikinciler ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu mu, hangi takımlar var? İşte detaylar.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI BELLİ OLDU MU, HANGİ TAKIMLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum’da çekildi. Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4’erli şekilde 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna çıkacak, ikinciler ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Kura sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu

West Ham United

Olimpiakos

Freiburg

Backa Topola

B Grubu

Ajax

Marsilya

Brighton

AEK

C Grubu

Rangers

Real Betis

Sparta Prag

Aris Limassol

D Grubu

Atalanta

Sporting

Sturm Graz

Rakow Czestochowa

E Grubu

Liverpool

LASK

Union Saint-Gilloise

Toulouse

F Grubu

Villarreal

Stade Rennais

Maccabi Haifa

Panathinaikos

G Grubu

Roma

Slavia Prag

Sheriff Tiraspol

Servette

H Grubu

Bayer Leverkusen

Karabağ

Molde

Hacken

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları, 21 Eylül’de başlayacak, 14 Aralık’ta tamamlanacak. Avrupa Ligi’nin finali 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’de yapılacak.



#UEFA
#Avrupa Ligi
#gruplar
#play-off
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak