UEFA Avrupa Ligi’nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4’erli şekilde 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna çıkacak, ikinciler ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu mu, hangi takımlar var? İşte detaylar.