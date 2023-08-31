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2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve maç tarihleri

‘UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’ sorusunun cevabı Konferans Ligi play-off turu maçları kapsamında araştırılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu akşam rövanş maçlarını oynayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu akşam toplamda 19 maç oynanacak. Sonuçların ardından rakiplerini eleyen takımlar gruplara kalmaya hak kazanacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2023-2024 Konferans Ligi grupları ve maç tarihleri.

15:05 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2023-2024 Konferans Ligi grupları ve maç tarihleri

2023-2024 Konferans Ligi grupları ve maç tarihleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcilerimiz bu akşam rövanş maçlarına çıkacak. Fenerbahçe deplasmanda Twente’yle, Beşiktaş evinde Dinamo Kiev’le ve Adana Demirspor evinde Genk ile karşılaşacak. Bu kapsamda ‘UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’ sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminin 31 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

Osasuna (İspanya)

Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)

Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)

Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)

APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)

Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)

FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)

Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)

Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)

Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)

Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)

Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)

BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL RAKİPLER

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Lille (Fransa)

Aston Villa (İngiltere)

Fiorentina (İtalya)

Club Brugge (Belçika) / KA Akureyri (İzlanda)

Slavia Prag (Çekya) / Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden Takım)

Olympiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) (Kaybeden takım)

AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)

Gent (Belçika) / Pogon Szczecin (Polonya)

Aris (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Omonoia (Güney Kıbrıs) / Midtjylland (Danimarka)

Sabah (Azerbaycan) / Partizan (Sırbistan)

Hajduk Split (Hırvatistan) / PAOK (Yunanistan)

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Viktoria Plzen (Çekya) / Gzira United (Malta)

Bodo-Glimt (Norveç) / Pyunik (Ermenistan)



#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
#play-off
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