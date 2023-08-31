2023-2024 Konferans Ligi grupları ve maç tarihleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcilerimiz bu akşam rövanş maçlarına çıkacak. Fenerbahçe deplasmanda Twente’yle, Beşiktaş evinde Dinamo Kiev’le ve Adana Demirspor evinde Genk ile karşılaşacak. Bu kapsamda ‘UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’ sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminin 31 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)
Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)
Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)
BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL RAKİPLER
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika) / KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya) / Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden Takım)
Olympiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) (Kaybeden takım)
AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)
Gent (Belçika) / Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (Güney Kıbrıs) / Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) / Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) / PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) / Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) / Pyunik (Ermenistan)