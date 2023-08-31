UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcilerimiz bu akşam rövanş maçlarına çıkacak. Fenerbahçe deplasmanda Twente’yle, Beşiktaş evinde Dinamo Kiev’le ve Adana Demirspor evinde Genk ile karşılaşacak. Bu kapsamda ‘UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’ sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar.