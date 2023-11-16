İETT 500T Durakları, Saatleri ve Güzergahı
500T HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?
500T DURAKLARI VE GÜZERGAHI
1 - Şifa Mahallesi / Çayırova
2 - Çiftlik Caddesi / Çayırova
3 - 23 Nisan Caddesi / Tuzla
4 - Karakaya / Tuzla
5 - Göksun Sokak / Tuzla
6 - Gönül Sokak / Tuzla
7 - Sumru Sokak / Tuzla
8 - Başkaya Sokak / Tuzla
9 - Selim Sokak / Tuzla
10 - Kiptaş 2. Etap /Tuzla
11 - Pınar Sokak / Tuzla
12 - Narin Sokak / Tuzla
13 - Karakol / Tuzla
14 - Gümüşpınar Camii / Tuzla
15 - Emiroğlu Caddesi / Tuzla
16 - Demir Sokak / Tuzla
17 - İnönü Caddesi/ Tuzla
18 - Buhar Sokak/ Tuzla
19 - Alper Sokak/ Tuzla
20 - Şifa Mahallesi / Tuzla
21 - Atatürk Caddesi / Tuzla
22 - Tuzla Köprü / Tuzla
23 - Fabrikalar / Tuzla
24 - Hürriyet Caddesi / Tuzla
25 - İçmeler İstasyon / Tuzla
26 - İçmeler Köprüsü / Tuzla
27 - Aydıntepe İstasyon / Tuzla
28 - Esenyalı Sapağı / Tuzla
29 - Yanyol Caddesi / Pendik
30 - Güzelyalı Köprüsü / Pendik
31 - Tersane Köprüsü-2 / Pendik
32 - Tersane Köprüsü-1 / Pendik
33 - Kaynarca / Pendik
34 - Pendik Köprüsü / Pendik
35 - Safaş / Kartal
36 - Vergi Dairesi / Kartal
37 - Keresteciler / Kartal
38 - Selçuk Eraydın A.İ.H.L. / Kartal
39 - Kartal Köprüsü / Kartal
40 - Bölge Trafik / Kartal
41 - Ağız ve Diş Sağ. Mrk. / Kartal
42 - Kartal Sanayi / Kartal
43 - Soğanlık Metro / Kartal
44 - İBB Ek Hizmet Binası / Kartal
45 - Anadolu Adalet Sarayı / Kartal
46 - Cevizli Köprüsü / Kartal
47 - Esenkent Metro / Maltepe
48 - Emek / Maltepe
49 - Esenyol / Maltepe
50 - Huzurevi / Maltepe
51 - Maltepe Köprüsü / Maltepe
52 - Nezahat Aslan Ekşioğlu İ. Ö. O / Maltepe
53 - Altayçeşme / Maltepe
54 - Mavi Evler / Maltepe
55 - Küçükyalı Metro / Maltepe
56 - Kadir Has Lisesi / Maltepe
57 - Altıntepe / Maltepe
58 - Bostancı Köprüsü / Ataşehir
59 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü / Ataşehir
60 - Kozyatağı Metro / Ataşehir
61 - Kavacık Köprüsü / Beykoz
62 - 4. Levent / Beşiktaş
63 - Sultan Selim Mahallesi / Beşiktaş
64 - Seyrantepe Yolu / Beşiktaş
65 - Türk Telekom Stadyumu / Sarıyer
66 - Nurtepe - Viyadük / Eyüpsultan
67 - Nişangah / Kağıthane
68 - Cemal Kamacı / Kağıthane
69 - Çıksalın / Beyoğlu
70 - Bademlik / Beyoğlu
71 - Halıcıoğlu 6 - Şehit Eren Bülbül / Beyoğlu
72 - Ayvansaray / Eyüpsultan
73 - Edirnekapı Tramvay / Eyüpsultan
74 - Edirnekapı Kaleboyu / Eyüpsultan
75 - Topkapı Alt Geçit / Fatih
76 - Topkapı Panaroma 1453 Müzesi / Zeytinburnu
77 - Cevizlibağ / Zeytinburnu
78 - Zeytinburnu Çırpıcı / Bakırköy
500T SAATLERİ
Gün Çalışma Saatleri Sıklık (dk)
Pts 07:35 - 20:53 5 - 14
Sal 07:35 - 20:53 5 - 14
Çar 07:35 - 20:53 5 - 14
Per 07:35 - 20:53 5 - 14
Cum 07:35 - 20:53 5 - 14
Cts 08:24 - 21:00 5 - 12
Paz 12:05 - 21:00 5 - 12
500T KAÇ DURAKTAN GEÇİYOR, SEFER KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
İstanbul'un en uzun güzergahına sahip olan 500T otobüsü, Tuzla ve Zeytinburnu arasında hizmet vermektedir. Toplamda 78 durak bulunan 500T, tek yön sefer süresi 186 dakikadır.