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500T Durakları, Saatleri ve Güzergahı

İstanbul'un en uzun güzergahına sahip olan 500T otobüsü, Tuzla ve Zeytinburnu arasında hizmet vermektedir. Cevizlibağ - Tuzla Şifa Mahallesi durakları arasında hizmet veren 500T İETT otobüsü, toplamda 78 duraktan geçmektedir. Tek yön sefer süresi ortalama 186 dakika olan 500T otobüsleri haftanın her günü 06:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Otobüsler, ortalama 10 dakikada bir sefer yapmaktadır. Peki, 500T durakları neler, hangi güzergahtan geçiyor? İşte İETT 500T otobüs durakları, saatleri ve güzergahı.

16:29 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İETT 500T Durakları, Saatleri ve Güzergahı

İETT 500T Durakları, Saatleri ve Güzergahı

500T otobüsleri,
'un en yoğun güzergahlarından biridir. Otobüsler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ortalama 10 dakikada bir sefer yapan 500T otobüsleri 78 duraktan geçmektedir. Tuzla Şifa Mahallesi - Cevizlibağ durakları arasında hizmet veren 500T otobüsleri Tuzla'nın birçok mahallesinin yanı sıra Kartal, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz'un bazı mahallelerinden de geçmektedir. 500T durakları, saatleri ve güzergahı haberimizde.

500T HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

500T DURAKLARI VE GÜZERGAHI

1 - Şifa Mahallesi / Çayırova

2 - Çiftlik Caddesi / Çayırova

3 - 23 Nisan Caddesi / Tuzla

4 - Karakaya / Tuzla

5 - Göksun Sokak / Tuzla

6 - Gönül Sokak / Tuzla

7 - Sumru Sokak / Tuzla

8 - Başkaya Sokak / Tuzla

9 - Selim Sokak / Tuzla

10 - Kiptaş 2. Etap /Tuzla

11 - Pınar Sokak / Tuzla

12 - Narin Sokak / Tuzla

13 - Karakol / Tuzla

14 - Gümüşpınar Camii / Tuzla

15 - Emiroğlu Caddesi / Tuzla

16 - Demir Sokak / Tuzla

17 - İnönü Caddesi/ Tuzla

18 - Buhar Sokak/ Tuzla

19 - Alper Sokak/ Tuzla

20 - Şifa Mahallesi / Tuzla

21 - Atatürk Caddesi / Tuzla

22 - Tuzla Köprü / Tuzla

23 - Fabrikalar / Tuzla

24 - Hürriyet Caddesi / Tuzla

25 - İçmeler İstasyon / Tuzla

26 - İçmeler Köprüsü / Tuzla

27 - Aydıntepe İstasyon / Tuzla

28 - Esenyalı Sapağı / Tuzla

29 - Yanyol Caddesi / Pendik

30 - Güzelyalı Köprüsü / Pendik

31 - Tersane Köprüsü-2 / Pendik

32 - Tersane Köprüsü-1 / Pendik

33 - Kaynarca / Pendik

34 - Pendik Köprüsü / Pendik

35 - Safaş / Kartal

36 - Vergi Dairesi / Kartal

37 - Keresteciler / Kartal

38 - Selçuk Eraydın A.İ.H.L. / Kartal

39 - Kartal Köprüsü / Kartal

40 - Bölge Trafik / Kartal

41 - Ağız ve Diş Sağ. Mrk. / Kartal

42 - Kartal Sanayi / Kartal

43 - Soğanlık Metro / Kartal

44 - İBB Ek Hizmet Binası / Kartal

45 - Anadolu Adalet Sarayı / Kartal

46 - Cevizli Köprüsü / Kartal

47 - Esenkent Metro / Maltepe

48 - Emek / Maltepe

49 - Esenyol / Maltepe

50 - Huzurevi / Maltepe

51 - Maltepe Köprüsü / Maltepe

52 - Nezahat Aslan Ekşioğlu İ. Ö. O / Maltepe

53 - Altayçeşme / Maltepe

54 - Mavi Evler / Maltepe

55 - Küçükyalı Metro / Maltepe

56 - Kadir Has Lisesi / Maltepe

57 - Altıntepe / Maltepe

58 - Bostancı Köprüsü / Ataşehir

59 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü / Ataşehir

60 - Kozyatağı Metro / Ataşehir

61 - Kavacık Köprüsü / Beykoz

62 - 4. Levent / Beşiktaş

63 - Sultan Selim Mahallesi / Beşiktaş

64 - Seyrantepe Yolu / Beşiktaş

65 - Türk Telekom Stadyumu / Sarıyer

66 - Nurtepe - Viyadük / Eyüpsultan

67 - Nişangah / Kağıthane

68 - Cemal Kamacı / Kağıthane

69 - Çıksalın / Beyoğlu

70 - Bademlik / Beyoğlu

71 - Halıcıoğlu 6 - Şehit Eren Bülbül / Beyoğlu

72 - Ayvansaray / Eyüpsultan

73 - Edirnekapı Tramvay / Eyüpsultan

74 - Edirnekapı Kaleboyu / Eyüpsultan

75 - Topkapı Alt Geçit / Fatih

76 - Topkapı Panaroma 1453 Müzesi / Zeytinburnu

77 - Cevizlibağ / Zeytinburnu

78 - Zeytinburnu Çırpıcı / Bakırköy

500T SAATLERİ

Gün Çalışma Saatleri Sıklık (dk)

Pts 07:35 - 20:53 5 - 14

Sal 07:35 - 20:53 5 - 14

Çar 07:35 - 20:53 5 - 14

Per 07:35 - 20:53 5 - 14

Cum 07:35 - 20:53 5 - 14

Cts 08:24 - 21:00 5 - 12

Paz 12:05 - 21:00 5 - 12

500T KAÇ DURAKTAN GEÇİYOR, SEFER KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

İstanbul'un en uzun güzergahına sahip olan 500T otobüsü, Tuzla ve Zeytinburnu arasında hizmet vermektedir. Toplamda 78 durak bulunan 500T, tek yön sefer süresi 186 dakikadır.



#500T
#İETT otobüsü
#tuzla
#cevizlibağ
35 dakika önce
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