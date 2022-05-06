Anneler günü mesajları 2022: Resimli, anlamlı anneler gününe özel sözler

Anneler Gününe günler kala binlerce kişi Anneler Gününe özel en anlamlı sözleri ve hediye fikirlerini araştırıyor. Her Mayıs ayının ikinci haftası Pazar günü Anneler Günü'nü kutlanıyor. En güzel Anneler Günü mesajlarını annelerine gönderiyor sevgisini paylaşıyor. İşte 2022 anneler gününe özel resimli, güzel sözler ve anlamlı mesajlar..

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022

Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem.

Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

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Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öperim.

Seni seviyorum. Hep güler yüzün yanımda olsun.

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

Anneciğim... Bir günümde değil her günümdesin, Annem olman dünyadaki en büyük şansım iyi ki varsın... Seni çok seviyorum, Anneler günün kutlu olsun...

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

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Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

ANNELER GÜNÜNDE HANGİ HEDİYELER ALINIR?

Anneler Günü'nde annesini mutlu etmek isteyenler bu fikirlerden faydalanabilir:

Annenize erkenden kalkıp güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Annenizi önceden rezervasyon yaptırdığınız bir mekanda güzel bir kahvaltıya götürebilirsiniz. Annenize kolye, yüzük, bileklik ya da şık bir küpe alabilirsiniz. Annenize şık bir bluz ya da fular/şal alabilirsiniz. Annenize, sevdiği çiçeği hediye edebilirsiniz. Annenizle olan fotoğraflarınızı çerçeveye koyup evi bu fotoğraflarla süsleyebilirsiniz. Annenizin hayatını kolaylaştıracak ve ona yardımcı olacak bir mutfak eşyası ya da ev içinde kullanacağı bir malzeme alabilirsiniz. Annenize masaj paketi ya da masaj aleti satın alabilirsiniz. Annenize cilt bakımı seansı ya da özel bir kuaför randevusu alabilirsiniz.

2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Annneler Günü 8 Mayıs 2022 Pazar Günü kutlanacak