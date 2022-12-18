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Dünya Kupası finali Arjantin - Fransa Canlı Yayını

FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa finali için nefesler tutuldu. İkişer şampiyonluğu bulunan Arjantin ve Fransa üçüncü kez kupaya uzanarak yıldız sayısını üç yapmayı hedefliyor. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Dünya Kupası final maçı Arjantin-Fransa ilk 11'ler açıklandı. Arjantin-Fransa final maçı TRT 1, TRT 4K canlı izle.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin-Fransa final maçı TRT 1, TRT 4K canlı izle | Dünya Kupası finali canlı izle
Arjantin Fransa final maçı canlı izle!

Dünya Kupası finali kapsamında oynanacak olan Arjantin Fransa maçı, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'da oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Arjantin - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın

Arjantin-Fransa Dünya Kupası final maçı ilk 11'ler

  • Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Enzo, De Paul, Messi, Mac Allister, Di Maria, Alvarez
  • Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Arjantin ve Fransa Dünya Kupası kim kazandı?

  • Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. 1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Arjantin, C Grubu’nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya’yı 1-0’lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda’yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan’ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

Fransa ise, D Grubu’nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere’yi 2-1, yarı finalde ise Fas’ı 2-0’la geçerek Arjantin’in finaldeki rakibi oldu.

Messi mi, Mbappe mi?

Dünya Kupası’nda 2’şer şampiyonlukları bulunan iki takımdan Fransa 3, Arjantin 6. kez final mücadelesine çıkacak. İlk kez 1998’de Brezilya’yı 3-0 yenip şampiyon olan Horozlar, 2006’da İtalya’ya penaltılarla kaybetti, 2018’de Hırvatistan’ı 4-2 mağlup edip bir kez de daha zirveye çıktı. 1930, 1990 ve 2014 finallerini kaybeden Tangocular ise, 1978’de Hollanda’yı 3-1, 1986’da Batı Almanya’yı 3-2 yenerek kupayı aldı. Finalin bir başka özelliği, PSG’den takım arkadaşı olan Messi ile Mbappe’nin karşı karşıya gelecek olması. İki futbolcu da 5’er golle krallık yarışında zirvede.

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