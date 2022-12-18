Dünya Kupası finali Arjantin - Fransa Canlı Yayını

Dünya Kupası finali kapsamında oynanacak olan Arjantin Fransa maçı, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'da oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Arjantin - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın

Arjantin-Fransa Dünya Kupası final maçı ilk 11'ler

Arjantin : Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Enzo, De Paul, Messi, Mac Allister, Di Maria, Alvarez

: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Enzo, De Paul, Messi, Mac Allister, Di Maria, Alvarez Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Arjantin ve Fransa Dünya Kupası kim kazandı?

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. 1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Arjantin, C Grubu’nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya’yı 1-0’lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda’yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan’ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

REKLAM

Fransa ise, D Grubu’nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere’yi 2-1, yarı finalde ise Fas’ı 2-0’la geçerek Arjantin’in finaldeki rakibi oldu.

Messi mi, Mbappe mi?

Dünya Kupası’nda 2’şer şampiyonlukları bulunan iki takımdan Fransa 3, Arjantin 6. kez final mücadelesine çıkacak. İlk kez 1998’de Brezilya’yı 3-0 yenip şampiyon olan Horozlar, 2006’da İtalya’ya penaltılarla kaybetti, 2018’de Hırvatistan’ı 4-2 mağlup edip bir kez de daha zirveye çıktı. 1930, 1990 ve 2014 finallerini kaybeden Tangocular ise, 1978’de Hollanda’yı 3-1, 1986’da Batı Almanya’yı 3-2 yenerek kupayı aldı. Finalin bir başka özelliği, PSG’den takım arkadaşı olan Messi ile Mbappe’nin karşı karşıya gelecek olması. İki futbolcu da 5’er golle krallık yarışında zirvede.

REKLAM