Spor Toto Süper Lig 12. Hafta Fikstürü Süper Lig'de 12. hafta maçları futbolseverlerin takibinde. Süper Lig’de 11. hafta 24 Ekim Pazartesi akşamı oynanan 2 maçla tamamlandı. Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü ise 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'e 1-0 üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 23 yaptı ve liderliğe yükseldi. Peki, Süper Lig’de 12 hafta maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta hangi maçlar var? Kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28-31 Ekim Süper Lig haftanın maçları.

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