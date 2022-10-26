Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Süper Lig 12. hafta maçları Cuma günü saat 20.00’da Karagümrük-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Lig’de 23 puanla Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, Adana Demirspor 22 puanla ikinci, geçen yılın şampiyonu Trabzonspor 21 puanla üçüncü, Başakşehir ise 20 puanla 4. sırada yer alıyor. 5. sırada yer alan Beşiktaş’ın ise puanı 19. Bu hafta Süper Lig’de hangi maçlar var? İşte Süper Lig haftanın maçları.
Spor Toto Süper Lig 12. Hafta Fikstürü Cuma hangi maçlar var?
- 20.00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY
29 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?
- 14.30 ARABAM.COM KONYASPOR-KASIMPAŞA
- 20.00 CORENDON ALANYASPOR-GAZİANTEP FK
30 Ekim Pazar kimin maçı var?
- 14.30 MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR
- 17.00 BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR
- 17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR
- 20.00 İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE
31 Ekim Pazartesi kimin maçı var saat kaçta?
- 20.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ANTALYASPOR 20.00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GİRESUNSPOR
- Haftayı bay geçen takım: TRABZONSPOR
Süper Lig 11. hafta maç sonuçları
Antalyaspor-İstanbulspor: 2-1
Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1
Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 2-2
Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-1