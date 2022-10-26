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Spor Toto Süper Lig 12. Hafta Fikstürü

Süper Lig'de 12. hafta maçları futbolseverlerin takibinde. Süper Lig’de 11. hafta 24 Ekim Pazartesi akşamı oynanan 2 maçla tamamlandı. Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü ise 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'e 1-0 üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 23 yaptı ve liderliğe yükseldi. Peki, Süper Lig’de 12 hafta maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta hangi maçlar var? Kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28-31 Ekim Süper Lig haftanın maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu hafta hangi maçlar var? 28-31 Ekim Süper Lig haftanın maçları
Kimin maçı var bu haftanın maçları?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Süper Lig 12. hafta maçları Cuma günü saat 20.00’da Karagümrük-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Lig’de 23 puanla Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, Adana Demirspor 22 puanla ikinci, geçen yılın şampiyonu Trabzonspor 21 puanla üçüncü, Başakşehir ise 20 puanla 4. sırada yer alıyor. 5. sırada yer alan Beşiktaş’ın ise puanı 19. Bu hafta Süper Lig’de hangi maçlar var? İşte Süper Lig haftanın maçları.

Spor Toto Süper Lig 12. Hafta Fikstürü Cuma hangi maçlar var?

  • 20.00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY

29 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?

  1. 14.30 ARABAM.COM KONYASPOR-KASIMPAŞA
  2. 20.00 CORENDON ALANYASPOR-GAZİANTEP FK

30 Ekim Pazar kimin maçı var?

  1. 14.30 MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR
  2. 17.00 BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR
  3. 17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR
  4. 20.00 İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE

31 Ekim Pazartesi kimin maçı var saat kaçta?

  1. 20.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ANTALYASPOR 20.00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GİRESUNSPOR
  2. Haftayı bay geçen takım: TRABZONSPOR

Süper Lig 11. hafta maç sonuçları

Antalyaspor-İstanbulspor: 2-1

Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1

Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 2-2

Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-1





Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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