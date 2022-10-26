Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman?
- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.
Karagümrük-Galatasaray maçı saat kaçta?
- Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Karagümrük-Galatasaray karşılaşmasının başlama saati 20:00.
Karagümrük-Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Karagümrük-Galatasaray mücadelesi beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray’ın Karagümrük kadrosu belli oldu mu, GS ilk 11’i kim olacak?
- Galatasaray'da eksikler, teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Corendon Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, Vavacars Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.
- Aynı maçta sakatlanan Kazımcan Karataş da bir süre sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Okan Buruk, 3 futbolcunun yokluğunda yerli kuralını da düşünerek 11'ini oluşturmaya çalışıyor.
- Vavacars Fatih Karagümrük maçında Kazımcan'ın yerine sol bekte Patrick van Aanholt'un oynaması bekleniyor. Sağ bekte Sacha Boey'un yerine ise Leo Dubois'nın forma giymesine kesin gözle bakılıyor. Abdülkerim'in savunmadaki boşluğunu ise Emin Bayram dolduracak.
- Son maçlarda yerli hakkını Kazımcan'dan yana kullanan sarı kırmızılılar, hücumda Milot Rashica'ya şans verebiliyordu. Ancak sol bekte Van Aanholt'un yer almasıyla Kosovalı oyuncu yedek kulübesine çekilecek.
- Bu durumda sağ kanatta formaya aday iki Türk oyuncu bulunuyor. Teknik heyet, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapacak.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı. Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın çekilen MR'ının sonucunda sol üst ön adale grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildiği, genç oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Moritz Volz'un da antrenmanda yer aldığı kaydedildi. Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Karagümrük son 2 maçta yakaladıkları çıkışı sürdürmek istiyor
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, son 2 maçta yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. İtalyan teknik adam, kırmızı-siyahlı takımın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Süper Lig'de oynadıkları son 2 müsabakada önemli galibiyetler aldıklarını belirten Pirlo, "Mutluyuz. Fenerbahçe maçında da yenilmemize rağmen iyi mücadele etmiştik. Aldığımız iki galibiyetle kendimize geldik. Galatasaray karşısında bu çıkışı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın son haftalarda istediği sonuçları alamamasına rağmen kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Andrea Pirlo, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Savunmada ve hücumda iyi önlemler alarak beraber oynamamız lazım. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.