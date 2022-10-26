Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hayat

Kışın depresyon şikayetleri artıyor

“Duygularım sürekli değişiyor, hava kapalıysa kendimi iyi hissetmiyorum” gibi şikayetler bu aralar oldukça yaygın, çünkü mevsim değişiyor. Haliyle birçok kişi de duygu durum bozukluğuna yakalanıyor. Güneş aslında başlı başına bir serotonin kaynağı olduğunu belirten uzmanlar, güneşli günlerde mutluluk hormonunun daha çok, kapalı havalarda ise, yani bu mevsimlerde mutsuzluğun oldukça fazla olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca, sürekli duygu değişiminin depresyona neden olduğunu söylerken, yorgunluk hissinin de depresyonu takip ettiği ifade etmekte.