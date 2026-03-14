AB'den Rusya kararı: Yaptırımların süresini uzattı

21:0014/03/2026, Cumartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Avrupa Birliği Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluşu kapsayan yaptırımların süresini 15 Eylül 2026’ya kadar 6 ay daha uzattı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı hedef alan kısıtlayıcı tedbirleri 6 ay daha uzattı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluş, 15 Eylül 2026’ya kadar yaptırım listesinde yer almaya devam edecek.

Yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde Konsey, 2 kişi ile hayatını kaybeden 5 kişinin listeden çıkarılmasına da karar verdi.


AB'nin Rusya'ya yaptırımları

AB, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya, bu ülkenin 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmesinin ardından başlamıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat 2022’de başlayan saldırısı üzerine ise yaptırımlar önemli ölçüde genişletilmişti.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Yaptırımlar, seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması, fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının engellenmesini içeriyor.


EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ (4A, 4B, 4C): SSK, Bağkur ve Emekli Sandığ emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?