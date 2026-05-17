Avrupa Filistin için yürüdü

“Büyük Felaket” (Nekbe) günü olarak bilinen Filistin halkının topraklarından sürülmeye ve Yahudilerin yerleştirilmeye başlandığı işgal gününde Londra'dan Amsterdam, Berlin ve New York'a kadar Filistin destekçileri Avrupa başkentlerinde buluştu.

LONDRA'DA AYNI GÜN 3 ORGANİZASYON

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı en büyük protestolara ev sahipliği yapan şehirlerden biri olarak öne çıkan İngiltere’nin başkenti Londra’da, 30 bini aşkın gösterici, Filistin halkına destek yürüyüş yaptı. Protestocular, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımın sonlandırılmasını talep ederken, İngiltere hükümeti ve silah şirketlerine İsrail’e silah satışını durdurma çağrısı yaptı.Destek yürüyüşü, Londra’da iki büyük organizasyonla aynı güne denk geldi. İşçi Partisi’nin ağır bir yenilgi almasının ardından yükselen istifa çağrıları arasında aşırı sağcı gruplar, büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. 50 bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüşün Nekbe günü yürüyüşüyle aynı güne denk gelmesi hükümeti olağanüstü önlemler almaya itti. Londra’da dün oynanan Chelsea-Manchester City FA Cup final maçı da kentteki yoğunluğu zirveye taşıdı.

BERLİN'DE YİNE BİBER GAZI VE TUTUKLAMA

Berlin'de ise Filistin ile dayanışma yürüyüşünde polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İsveç'in başkenti Stockholm ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam da dayanışma yürüyüşü yapılan şehirler oldu. ABD'nin önemli merkezlerinden New York'taki yürüyüşe ise Müslümanlar kadar Siyonizm karşıtı Yahudiler de ilgi gösterdi.







