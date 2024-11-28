Avrupa’daki Yahudiler İsrail’e kaçıyor: Sokağa çıkamıyor, Kipa takamıyorlar

Siyonist İsrail'in protesto edildiği eylemler, Yahudilerde paniğe sebep oldu.
Avrupa’da, İsrail soykırım ordusunun Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara karşı eylemler sürüyor. Yahudiler, İsrail’in katliamlarını protesto edenleri bir klasik olarak antisemitizmle suçlarken; bulundukları ülkelerin güvensiz olduğunu iddia ediyor.
Siyonist İsrail, Gazze’de vahşi saldırılarıyla savunmasız sivilleri katlederken; dünyanın vicdanlı halkları da meydanları İsrail’i protesto etmek için dolduruyor. Avrupa’nın birçok kentinde gerçekleşen Filistin’e destek eylemleri bölgede yaşayan Yahudileri paniğe sevk etti. Soykırımcı rejimin vatandaşı olmaktan utanmayan Yahudiler, bulundukları ülkeleri antisemitizmle suçladı. Yahudilerin antisemitist ilan ettikleri ülkelerin başında Hollanda geliyor. Hollanda’da yaşayan yaklaşık 50 bin Yahudi, İsrail’e dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Yine mağduru oynamaya başladılar
İsrail dışına çıkan Yahudiler, bulundukları her noktada gerginlik çıkartmaya devam ediyor. Uluslararası spor müsabakalarından men edilmedikleri için takımlarının karşılaşmalarını takip eden İsrailliler, son olarak Hollanda’da oynanan Ajax – Maccabi Tel Aviv maçından önce ve sonra sokakları savaş alanına çevirdi. Arap asıllı şoförlere saldıran Siyonistler, kendi çıkardıkların olayından ardından yine mağduru oynamaya başladı.
Saygıyı siz yok ettiniz
Hollanda’nın Amersfoort şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Maaike Smole isimli Yahudi, kendileri için ülkede bir gelecek umudu kalmadığını söyledi. Bir üniversitede çalışan Smole, Hollanda’da bir geleceklerinin olmadığını belirterek
“Bize, Yahudilere duyulan saygı yok oldu ve bir daha asla geri gelmeyecek. Geriye kalan tek şey, İsrail’e göç etmek.”
dedi.
Göç etmeyi düşünmeyenler artık düşünüyor
12 yıl önce Hollanda’dan İsrail’e taşınan ve şu an Avrupa’daki Yahudilere göç süreçlerinde yardım eden bir şirkette çalışan Shraga Evers,
“Geçen hafta, İsrail’e göç etmeyi düşünen Hollandalı Yahudiler için Amsterdam’da bir etkinlik düzenledik. 40 kişi katıldı. Bu sayı normalde bir yılda aldığımız kadar.”
ifadelerini kullandı. Evers, daha önce İsrail’e göç etmeyi düşünmeyenlerin de bugün İsrail’e gitmek istediği kaydetti.
Kızı soykırım ordusunda kendisi ajitasyonda
Soykırım yapan bir rejimin üyesi olmaktan değil de sokaktaki Filistin’e destek eylemlerinden rahatsız olan Siyonistlerden bazıları, katliam son bulsa da Avrupa’da eskisi gibi olamayacaklarını kaydetti. Kızı İsrail soykırım ordusunda görevli Smole isimli kadın,
“Kocam Leo kippasını her zaman görünür şekilde takardı ancak onu bir şapkayla örtüyor.”
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.