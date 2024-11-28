Avrupa’daki Yahudiler İsrail’e kaçıyor: Sokağa çıkamıyor, Kipa takamıyorlar

Soykırım yapan bir rejimin üyesi olmaktan değil de sokaktaki Filistin’e destek eylemlerinden rahatsız olan Siyonistlerden bazıları, katliam son bulsa da Avrupa’da eskisi gibi olamayacaklarını kaydetti. Kızı İsrail soykırım ordusunda görevli Smole isimli kadın,

“Kocam Leo kippasını her zaman görünür şekilde takardı ancak onu bir şapkayla örtüyor.”