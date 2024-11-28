Katillerin peşine düştü: İsrail askerlerinin soykırım suçları kayıt altında!

İsrailli askerlerin 7 Ekim 2023'ten bu yana sosyal medyada paylaştığı görüntülerle Gazze Şeridi'nde işledikleri savaş suçlarını belgeleyip ifşa eden Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, bu görüntülerin savaş suçlarına dair önemli deliller oluşturduğunu belirterek bu suçların belgelenmesinin, büyük bir anlam taşıdığını anlattı. Tiravi, İsrailli askerlerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları suç görüntülerinin belgelenmesinin önemine dikkati çekerek "Hiç kimse 'Gazze'de ne olup bittiğini bilmiyoruz.' diyemez. Her şey gözler önünde. Gazze halkı bir gün yas tutmaya başladığında, sevdiklerini öldüren suçluların kim olduğunu bilmek isteyecek. Bu belgeler, o gün geldiğinde adaletin sağlanması için elimizde bir araç olacak" diye konuştu.





Yunus Tiravi

YAŞANANLARI GÖSTERİYOR

Gazze'de işlenen savaş suçlarını anlamak için üç farklı mercek bulunduğunu kaydeden Tiravi, şunları söyledi: "Birinci mercek, Filistinli gazetecilerden gelen görüntüler. Bunlar, Gazze'deki yıkımı, katliamları ve evlerin yakılmasını gösteriyor, bu da insanlık dramını en doğru şekilde aktarıyor. İkinci mercek, İsrail sözcüleri Daniel Hagari ve Avichay Adraee'nin açıklamaları, bunlar Batı medyası tarafından çevrilip yayımlanıyor. Üçüncü mercek ise İsrail askerlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler. Bu görüntüler, Gazze'de yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor."





BENİ ŞOKE ETTİ

Tiravi, İsrailli askerlerin ilk olarak TikTok platformunda işledikleri savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini paylaşmaya başladıklarını anımsatarak bu askerlerin bölgede gerçekleştirdikleri yıkımı eğlence malzemesi haline getirdikleri videoları "övünme" duygusuyla yayınladıklarını ifade etti. Sosyal medyada karşılaştığı İsrail askerlerinin savaş suçlarına dair ilk görüntülerden bahseden Tiravi, "İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletlere ait bir okulda olduğunu gösteren bir video izledim. Tamamen yıkılmış okulun içinde, histerik bir şekilde kahkahalar atarak bilgisayar klavyesiyle oynuyorlardı. Bu kahkahalar, çocukların eğitim aldığı bir okuldaydı. Bu görüntü beni derinden şoke etti" diye konuştu.





İSİMLERİNİ AÇIKLAMALIYIZ

Tiravi, askerlerin sosyal medya paylaşımlarının uluslararası hukuka aykırı suçları açıkça belgelediğinin altını çizerek, "Bir İsrail askeri, Han Yunus'ta bir evi yağmalarken, 'Şu anda mutfak eşyalarınızı kırıyorum. Eğer beni Lahey'e şikayet edecekseniz, buyurun yapın' dedi" ifadesini kullandı. İsrailli askerlerin sosyal medya üzerinden Gazze'deki sivilleri hedef alarak suçlarını meşrulaştırmaya çalıştığını dile getiren Tiravi, "Onlar için Gazze'de hiç sivil yok, herkes Hamas'tan ibaret" şeklinde konuştu. Tiravi, Gazze'de savaş suçu işleyen askerlerin cezalandırılmadığını, aksine övülerek terfi ettirildiğini kaydederek, sözlerini "Suçluların hesap verebilirliğini sağlamak için isimlerini açıklamalıyız. Karşımızda bir İsrail ordusu değil, bir suç örgütü var ve bu örgütün failleri açıkça ortada. Gazze'deki askerler ve subaylar doğrudan cinayet işliyor. Bu nedenle, dikkatimizi onların üzerinde yoğunlaştırmalıyız" şeklinde tamamladı.











