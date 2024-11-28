Soykırımın şahitleri yaşadıklarını anlattı: Yollardaki cesetleri köpekler parçalıyordu!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından hazırlanan "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı" raporunda Gazzeli siviller süren soykırımı yaşadıklarıyla anlattı. Gazze'de yaşanan insanlık dışı süreçle ilgili olarak; Türkiye'nin Gazze’den tedavi etmek üzere getirdiği 12'si çocuk olmak üzere toplam 35 kişiyle görüşüldü. Raporda, mağdurların İsrail'in Gazze'de yer alan aile bireylerine cezalandırma saldırısı yapmasından endişe edildiği için isimleri gizlendi.





ÇOCUKLARA AİLELERİN ÖNÜNDE İNFAZ

Gazze’de ikamet eden 36 yaşındaki kadın doktor N.S.I, insanların sığındığı okullara baskın yapıldığını, çocukların bilinmeyen yerlere götürüldüğünü anlattı: “Bazı çocukları ebeveynlerinin gözü önünde infaz ettiler. Hatta bu suçlara şahit olan gazeteciler bile bunları nakletmesinler diye öldürüldüler.”





CENAZELERİ ALMAYA İZİN VERMEDİLER

Yaşlılar ve hamilelerle birlikte tehcir yolunda yaşadıklarını anlatan N.S.I, şöyle konuştu: “Askerler, tehcir eden insanların özellikle hamilelerin üzerine ateş açıyordu. Biz yolda yürürken etrafta hep cesetleri görüyorduk, çocuklar da bizimleydi. Cesetleri köpekler yemeye başlamıştı, günlerdir orada olan cesetler çürümeye başlamıştı, cenazeleri almaya da izin verilmiyordu. Daha dün 70 yaşındaki babama ateş açıldı, annemi tedaviye götürüyordu.”





ÖZELLİKLE HAMİLELERİ İNFAZ EDİYORLARDI

Han Yunus bölgesinden gelen 34 yaşındaki kadın G.D.H, komşularının çocuklarının açlıktan öldüğünü söyledi. Cebaliye bölgesinden gelen 37 yaşındaki kadın G.C, İsrail askerlerinin soğukta çamurun içinde saatlerce beklettiklerini anlatarak, “Gözümüzün önünde üç kadını ve çocuklarını esir aldılar. Onlara ‘Siz bizim esirimizsiniz’ dediler” diye yaşananları anlattı.

Savaştan önce Beyt Hanun’da yaşayan T.H.Z, “Bir hamile kadını gördüklerinde özellikle ona saldırıyorlar, öldürüyorlar ki Filistinlilerin devamı gelmesin. Şifa Hastanesi’nde gözümün önünde beş aylık hamile bir kadını infaz ettiler, cenini de öldürdüler. Bu insan aklının kabul edemeyeceği bir suç” ifadelerini kullandı.





ÇOCUKLARI KAÇIRIYORLAR

35 yaşındaki T.D.E “Ailesi şehit olmuş küçük yaşta 10-12 tane çocuk vardı onları kaçırdılar. Buna Şifa Hastanesi’nde şahit olduk, çocukların ailelerini öldürdüler ve çocukları kaçırdılar” dedi. El Şati bölgesinden 53 yaşındaki L.H.E, “Bizim olduğumuz yerde on beş evi aynı anda vurdular. Aileler enkazın altında kalıp da çocukları çıkardıkları çok oldu, bu şekilde çocuklar ailelerinden ayrı düştüler. Bazı aileler halen enkazın altında, çıkarılamadılar” şeklinde konuştu.











