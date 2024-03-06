Bilim dünyasını harekete geçiren olay! Tam 217 kez koronavirüs aşısı yaptırdı

Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan vakaya göre, aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı.
Erlangen-Nurember Üniversitesi araştırmacıları, söz konusu erkekte her hangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.
Vakadan kan ve tükürük örnekleri alındı, uzmanlar ayrıca son yıllarda depolanmış, dondurulmuş kan örneklerini de inceledi.
Savcılık soruşturma başlattı
Magdeburg kentindeki savcı, söz konusu kişinin olduğu 130 aşının kanıtlarını toplayıp, sahtecilik soruşturması başlattı, ancak herhangi bir suçlama yöneltilmedi.
Uzmanlar, aşırı aşılanmayı teşvik etmediklerini belirtirken, vakaya yaptıkları testlerin genel sonuçlar çıkartmaya yetmeyeceğini vurguladı.