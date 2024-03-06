Ruhsatsız klinik can aldı: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Klinik Psikolog Hatice Nilgün, sık sık canlı yayınlar yaptığı Instagram hesabından paylaştığı son yayında LGBT meselesini ele aldı. Nilgün, kadın ve erkek dışında üçüncü bir cinsiyetin olmadığına dair bilimsel açıklamalar yaptığı konuşmasında, kadın olup kadın gibi hissetmediğini erkek olup erkek gibi hissetmediğini iddia eden kişilerin genetik, biyolojik, psikolojik ya da cinsel işlev sorunlarının olabileceğini söyleyerek, bu tür davranışların bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının kendisini takip ettiği Psikolog Hatice Nilgün, ‘ben böyle hissediyorum ve bunu tercih ediyorum’ diyen LGBT’lilerin ise bu tür yaklaşımlarının sapkınlık olduğunu ifade etti. LGBT’nin bir hastalık ve sapkınlık olduğunu defalarca kez vurgulayan Nilgün, “Ben böyle tercih ediyorum, dünya özgür bir dünya, herkes canının istediğini yapar kim kiminle cinsel birlikteliğini nasıl yaşamak istiyorsa nasıl giyinmek istiyorsa giyinir ve böyle yapabilirim kimse de buna karışamaz” dediğiniz noktada da sapkınlık noktasının kapısını aralamış oluyorsunuz. Bu kapı nedir? Birincisi toplum içerisinde dünyanın en modern toplumlarına bile bakın herkes her istediğini giyemez, bir yerin bir düzeni vardır. Kimse çıplak gezemez mesela. Ama şu an yapılmaya çalışıldığı gibi bunu çok modern bir şey gibi göstermek çoluk çocuğun arasında cool göstermek bunu özgürlükmüş gibi göstermek çok acı çünkü bu özgürlük değil hastalık. Bu insanlar hasta. Hasta olarak dünyaya geliyorlar” dedi. Hatice Nilgün, canlı yayın kaydının altına söylediklerini ‘gericilikle’ itham eden bir Instagram kullanıcısına ise “İnsan bilimsel olarak iki cinstir. Bilimin gerici olduğunu düşünüyorsanız yapacak bir şey yok” yanıtını verdi.