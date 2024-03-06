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Ruhsatsız klinik can aldı: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi

Nevşehir'de ozon tedavisi gördüğü özel klinikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Eda Özen yaşamını yitirdi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan klinik, yetkililerce mühürlendi.

14:57 - 6/03/2024 Çarşamba
Eda Özen 36 yaşındaydı.
Eda Özen 36 yaşındaydı.

İddiaya göre, ozon tedavisi için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki özel kliniğe giden Eda Özen (36), tedavi sırasında fenalaştı.



Haber verilmesinin ardından kliniğe gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen, müdahalenin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Beyninde emboli oluşması teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınan Özen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Ailesinin şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, klinik hekimi dahiliye uzmanı B.B. gözaltına alındı.


B.B'nin, kentteki özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılıp özel klinik açtığı, henüz ruhsat başvurusunda bulunmadığı öğrenildi.


Ruhsatsız klinik, yetkililerce mühürlendi.


Nevşehir Tabipler Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, gazetecilere, adli sürecin ve konunun takipçisi olacaklarını belirterek,
"Adli soruşturma ivedilikle başladı. Ailenin şikayeti var. Kayseri'de otopsi yapıldı. Otopsi sonucuna göre gerekli ifadeler alınıp bir kanıya varılacak. Bu konuda kimsenin gözü arkada kalmasın"
dedi.

İki çocuk annesi Özen'in cenazesi, Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.


ABD’de yaşayan Klinik Psikolog Hatice Nilgün canlı yayında defalarca kez tekrar etti: “LGBT eşittir hastalıktır, bedensel zihinsel ruhsal hastalıktır ve sapkınlıktır”
ABD’de yaşayan Klinik Psikolog Hatice Nilgün canlı yayında defalarca kez tekrar etti: “LGBT eşittir hastalıktır, bedensel zihinsel ruhsal hastalıktır ve sapkınlıktır”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Klinik Psikolog Hatice Nilgün, sık sık canlı yayınlar yaptığı Instagram hesabından paylaştığı son yayında LGBT meselesini ele aldı. Nilgün, kadın ve erkek dışında üçüncü bir cinsiyetin olmadığına dair bilimsel açıklamalar yaptığı konuşmasında, kadın olup kadın gibi hissetmediğini erkek olup erkek gibi hissetmediğini iddia eden kişilerin genetik, biyolojik, psikolojik ya da cinsel işlev sorunlarının olabileceğini söyleyerek, bu tür davranışların bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının kendisini takip ettiği Psikolog Hatice Nilgün, ‘ben böyle hissediyorum ve bunu tercih ediyorum’ diyen LGBT’lilerin ise bu tür yaklaşımlarının sapkınlık olduğunu ifade etti. LGBT’nin bir hastalık ve sapkınlık olduğunu defalarca kez vurgulayan Nilgün, “Ben böyle tercih ediyorum, dünya özgür bir dünya, herkes canının istediğini yapar kim kiminle cinsel birlikteliğini nasıl yaşamak istiyorsa nasıl giyinmek istiyorsa giyinir ve böyle yapabilirim kimse de buna karışamaz” dediğiniz noktada da sapkınlık noktasının kapısını aralamış oluyorsunuz. Bu kapı nedir? Birincisi toplum içerisinde dünyanın en modern toplumlarına bile bakın herkes her istediğini giyemez, bir yerin bir düzeni vardır. Kimse çıplak gezemez mesela. Ama şu an yapılmaya çalışıldığı gibi bunu çok modern bir şey gibi göstermek çoluk çocuğun arasında cool göstermek bunu özgürlükmüş gibi göstermek çok acı çünkü bu özgürlük değil hastalık. Bu insanlar hasta. Hasta olarak dünyaya geliyorlar” dedi. Hatice Nilgün, canlı yayın kaydının altına söylediklerini ‘gericilikle’ itham eden bir Instagram kullanıcısına ise “İnsan bilimsel olarak iki cinstir. Bilimin gerici olduğunu düşünüyorsanız yapacak bir şey yok” yanıtını verdi.


#Nevşehir
#Eda Özen
#Klinik
2 saat önce
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