FİFA'dan İstanbul'da İran toplantısı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Genel Sekreteri Mattias Grafstrom’un, 2026 Dünya Kupası öncesinde dün, İstanbul’da İran Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştüğü bildirildi. Reuters’a konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Grafstrom’un İran tarafından Dünya Kupası katılımı konusunda “güvence” vermesinin beklendiğini söyledi. ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik başlattığı savaşın ardından turnuvaya katılmaya daha önce hak kazanan İran milli takımının durumu tartışma konusu olmuştu. İran’ın maçlarını ABD’de oynayacak olması da güvenlik endişelerini artırmıştı.

MAÇLAR ABD’DE

İran’ın, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası’ndaki üç grup maçını da ABD’de oynaması planlanıyor. Ancak ABD ve İsrail’in şubat ayı sonunda İran’a yönelik saldırılarının ardından İran Milli Takımı'nın turnuvaya katılımı konusunda soru işaretleri oluşmuştu. İran, FIFA'dan maçlarını ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapan Meksika'ya taşımasını istedi, ancak bu talep reddedilmişti.

İSTANBUL GÖRÜŞMESİ BELİRLEYİCİ

Taraflar arasındaki görüşmenin, İran’ın turnuvadaki statüsü ve organizasyona sorunsuz katılımı açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor. FIFA’nın İranlı yetkililere vereceği mesajlar, önümüzdeki dönemde Dünya Kupası hazırlıkları açısından belirleyici olabilir. İran Milli Futbol Takımı’nın yarın Türkiye'ye geçerek, Antalya'da kampa girmesi planlanıyor. Takımın ABD’ye de Türkiye’den uçması bekleniyor. Öte yandan, İran Futbol Federasyonu, daha önce yaptığı açıklamalarda, Dünya Kupası'na katılım hakkından kesinlikle vazgeçmeyeceğini bildirmişti.







