Fransa'da Garance Kasırgası: Ağaçların altından cansız beden çıkardılar

La Reunion Adası'nda, hızı saatte saatte 155 kilometreye ulaşan kasırgada, araçların sürüklendiği, binaların çatılarının uçtuğu ve 180 bin hanenin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

La Reunion Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

France 24 haber sitesinin aktardığına göre yetkililer, rüzgârlar nedeniyle parçalanan binlerce ağaçtan birinin altında sıkışmış bir adamın cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Adada 160 bin haneye elektrik, 310 bin haneye su ve 139 bin haneye de internet hizmeti verilemiyor.