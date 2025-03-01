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Fransa'da Garance Kasırgası: Ağaçların altından cansız beden çıkardılar

Fransa'da Garance Kasırgası: Ağaçların altından cansız beden çıkardılar

14:231/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
AA
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Binlerce haneye su ve elektrik hizmeti verilemiyor.
Binlerce haneye su ve elektrik hizmeti verilemiyor.

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi La Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

La Reunion Adası'nda, hızı saatte saatte 155 kilometreye ulaşan kasırgada, araçların sürüklendiği, binaların çatılarının uçtuğu ve 180 bin hanenin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Dört kişi hayatını kaybetti

La Reunion Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.


France 24 haber sitesinin aktardığına göre yetkililer, rüzgârlar nedeniyle parçalanan binlerce ağaçtan birinin altında sıkışmış bir adamın cesedinin bulunduğunu açıkladı.


Adada 160 bin haneye elektrik, 310 bin haneye su ve 139 bin haneye de internet hizmeti verilemiyor.

Kasırga nedeniyle 953 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi.


Valilik, ada halkından dikkatli olmalarını ve seyahatleri sınırlandırmalarını istedi.



#Garance Kasırgası
#la reunion
#doğal afet

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