“Doğal afet riskleri en önemli gündem maddelerinden biri”

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, gazetecilerle bir araya gelerek sektörün 2024 yılı görünümünü ve 2025 yılı hedef ve beklentilerini paylaştı. Yıl boyunca yenilikçi yaklaşımlara ürün portföylerini genişlettiklerini ve dijital dönüşüm odaklı uygulamaları hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, Ray Sigorta olarak yıllardır gösterdikleri istikrarlı büyüme performansını 2024’te sürdürdüklerini söyledi. Hayat dışı branşlarda sektörün dinamosu olan oto tarafında tabloyu değerlendiren Koray Erdoğan, “2024’te %72 oto, %112 oto dışı büyüme ile başladığımız yılı, %54 oto, %87 oto dışı büyüme ile tamamladık. Kaskoda reel anlamda %7,4 oranında bir daralma yaşadık. Bu trend bize 2025 ile ilgili de önemli ipuçları veriyor. Bu yılı trafik sigortalarının yaklaşık %45, kasko tarafının ise %35 civarında bir büyüme ile tamamlaması beklenebilir" dedi. Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, 2025 yılına ilişkin büyüme ve kârlılık tahminlerine ilişkin de şunları ifade etti: "Hayat dışı sigorta sektörü için yılsonu tahminimiz %36 büyüme seviyesinde. Faizlerdeki düşüş etkisinin yılın ikinci yarısında hissedileceğini düşündüğümüz için, mali gelir artışını %50 seviyesinde öngörüyoruz. Buna paralel olarak %50 oranında bir operasyonel gider (OPEX) artışı da hesaplayarak yılsonu kâr tahminimizi oluşturduk. İyimser senaryoda teknik sonuçların 2025 yılında daha da bozulmayacağını ve 2024 seviyelerinde kalacağını varsayarak, hayat dışı sigorta sektörünün kârlılık artışının %10 seviyesinde gerçekleşmesini bekleyebiliriz.”