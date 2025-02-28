“Doğal afet riskleri en önemli gündem maddelerinden biri”

Ray Sigorta’nın gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, tüm dünyada artan doğal afet risklerinin sigortacılığın en önemli gündemlerinden biri haline geldiğinin altını çizdi.
Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, gazetecilerle bir araya gelerek sektörün 2024 yılı görünümünü ve 2025 yılı hedef ve beklentilerini paylaştı. Yıl boyunca yenilikçi yaklaşımlara ürün portföylerini genişlettiklerini ve dijital dönüşüm odaklı uygulamaları hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, Ray Sigorta olarak yıllardır gösterdikleri istikrarlı büyüme performansını 2024’te sürdürdüklerini söyledi. Hayat dışı branşlarda sektörün dinamosu olan oto tarafında tabloyu değerlendiren Koray Erdoğan, “2024’te %72 oto, %112 oto dışı büyüme ile başladığımız yılı, %54 oto, %87 oto dışı büyüme ile tamamladık. Kaskoda reel anlamda %7,4 oranında bir daralma yaşadık. Bu trend bize 2025 ile ilgili de önemli ipuçları veriyor. Bu yılı trafik sigortalarının yaklaşık %45, kasko tarafının ise %35 civarında bir büyüme ile tamamlaması beklenebilir" dedi. Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, 2025 yılına ilişkin büyüme ve kârlılık tahminlerine ilişkin de şunları ifade etti: "Hayat dışı sigorta sektörü için yılsonu tahminimiz %36 büyüme seviyesinde. Faizlerdeki düşüş etkisinin yılın ikinci yarısında hissedileceğini düşündüğümüz için, mali gelir artışını %50 seviyesinde öngörüyoruz. Buna paralel olarak %50 oranında bir operasyonel gider (OPEX) artışı da hesaplayarak yılsonu kâr tahminimizi oluşturduk. İyimser senaryoda teknik sonuçların 2025 yılında daha da bozulmayacağını ve 2024 seviyelerinde kalacağını varsayarak, hayat dışı sigorta sektörünün kârlılık artışının %10 seviyesinde gerçekleşmesini bekleyebiliriz.”
'İSTANBUL İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI'
Erdoğan, sigorta sektörünün 2025 ajandasında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) gibi önemli dönüşüm başlıklarının bulunduğunu da hatırlattı. Tüm dünyada artan doğal afet risklerinin sigortacılığın en önemli gündemlerinden biri haline geldiğinin altını çizen Erdoğan, özellikle olası bir İstanbul depremi gerçeğine karşı etkili bir farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti. “İstanbul için vakit kaybetmeden harekete geçme zamanı” diyen Erdoğan, “ZAS ürünü üzerinde çalışmalar uzun zamandır devam ediyor ancak penetrasyonu artırmak adına yeterli olduğunu düşünmüyorum. Olası İstanbul depreminin risklerini hem zorunlu sigortalar hem de konut sigortalarına dair farkındalıkla el ele yönetmeliyiz. Bizim açımızdan en doğru çözüm, sigorta poliçelerinin, sigorta ettiren açısından vergi avantajlarına çevrilebilmesi yönünde. Konut ve iş yeri sigortalarının devletimizce daha fazla teşvik edilmesinin depremin finansal kayıplarını asgariye indirmek konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum.”