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Kuvvet komutanları HÜRJET ile uçtu

Kuvvet komutanları HÜRJET ile uçtu

08:4827/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
AA
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Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri komutanları 2 HÜRJET ile kol uçuşu yaptı.
Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri komutanları 2 HÜRJET ile kol uçuşu yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo, 2 HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.


Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo, 2 HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin sosyal medya hesabından söz konusu uçuşun videosu paylaşıldı.

Paylaşımda, "İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan'ın maviliklerinde ay yıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz." ifadesi kullanıldı.


#HÜRJET
#Hava Kuvvetleri Komutanı
#TUSAŞ

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